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Nacional, | Defensor Sporting | Torneo Clausura

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Nacional, en su casa, cae 2 a 0 ante Defensor Sporting

El bolso llega a este partido con la intención, y la necesidad, de romper la racha de empates, al tiempo que el tuerto de Punta Carretas quiere seguir sumando puntos.

Defensor llega y gana en el Gran Parque Central.

Defensor llega y gana en el Gran Parque Central.

 Enzo Santos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Defensor Sporting llegó un par de vecez al arco defendido por Luis Mejía, y fue suficiente para permitirle ir ganando por 2 a 0. Nacional, complicado y sin fútbol, carece de rebeldía para hacer frente a un rival decidido a llevarse los puntos desde el Gran Parque Central. Ambos van por puntos vitales: el bolso para romper la racha de empates y recuperar posiciones en la Tabla Anual y en el Torneo Clausura. Los de Punta Carretas necesitan seguir sumando.

Iban 27 minutos de juego cuando la primera, y única, llegada del tuerto al arco de Mejía le permitió a Germán Barrios convertir el único gol del partido.

Ya en el segundo tiempo, también a los 27 minutos, Nicolás Medina convirtió el segundo para los de Punta Carretas.

NACIONAL:

Luis Mejía, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Camilo Cándido, Rubén Botta, Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.

Director técnico: Daniel Carreño.

Suplentes: Alexis Martín Arias, Nicolás Rodríguez, Juan García, Bruno Zuculini, Santiago Silva, Luciano González, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez y Maximiliano Gómez.

DEFENSOR SPORTING:

Kevin Dawson, Geanfranco Rodríguez, Guillermo De Los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone, Lucas Paul De Los Santos, Germán Barrios, Nicolás Wunsch, Lucas Agazzi, Alan Torterolo y Brian Montenegro

Director técnico: Mauricio Larriera.

Suplentes: Lucas Machado, Mateo Caballero, Diego Abella, Erico Cuello, Martín Rabuñal, Tomás Pozzo, Nicolás Medina, Nicolás Scotti, Xavier Biscayzacú y Juan Díaz.

Jueces: Esteban Ostojich, Agustín Berisso, Federico Piccardo y Federico Arman, con Diego Dunajec y Santiago Fernández a cargo del VAR.

Cancha: Gran Parque Central

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