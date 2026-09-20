Defensor Sporting llegó un par de vecez al arco defendido por Luis Mejía, y fue suficiente para permitirle ir ganando por 2 a 0. Nacional, complicado y sin fútbol, carece de rebeldía para hacer frente a un rival decidido a llevarse los puntos desde el Gran Parque Central. Ambos van por puntos vitales: el bolso para romper la racha de empates y recuperar posiciones en la Tabla Anual y en el Torneo Clausura. Los de Punta Carretas necesitan seguir sumando.
torneo clausura
Nacional, en su casa, cae 2 a 0 ante Defensor Sporting
El bolso llega a este partido con la intención, y la necesidad, de romper la racha de empates, al tiempo que el tuerto de Punta Carretas quiere seguir sumando puntos.