¿Quién es Lumumba Vea, el famoso hincha de RD Congo que se hizo viral?

La derrota de RD Congo ante Colombia por 1 a 0, dejó una imagen que rápidamente se hizo viral y fue la presencia en la tribuna de un famoso hincha congoleño, Lumumba Vea, quien tiene una historia muy particular detrás.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este hincha, que se hizo famoso durante la Copa Africana de Naciones que tuvo lugar en Marruecos, simula una “estatua viviente”. Durante los noventa minutos del partido queda inmóvil en la tribuna, vestido con un traje formal con los colores de RD Congo y con su mano derecha apuntando hacia el cielo.
Su historia y el trasfondo político que tiene esta figura, no pudieron quedar al margen del histórico Mundial de la selección. Michel Nkuka Mboladinga (el nombre original de este hincha), no pudo estar presente en el debut ante Portugal debido a que debía cumplir una cuarentena por el brote de ébola en su país, pero sí logró decir presente en el choque ante Colombia en la ciudad de Guadalajara.
¿Quién fue Patrice Lumumba?
Patrice Lumumba fue el principal líder de la independencia de la República Democrática del Congo y su primer jefe de Gobierno democrático tras el fin del dominio colonial belga en 1960.
En el año 1960, denunció públicamente en uno de sus discursos los crímenes, el racismo y las humillaciones del régimen colonial belga, en presencia del rey Balduino de Bélgica.
Un año más tarde fue detenido y ejecutado por separatistas belgas, convirtiéndose en héroe nacional.