¿Quién es Lumumba Vea, el famoso hincha de RD Congo que se hizo viral?

Su historia y el trasfondo político que tiene esta figura, no pudieron quedar al margen del histórico Mundial de la selección. Michel Nkuka Mboladinga (el nombre original de este hincha), no pudo estar presente en el debut ante Portugal debido a que debía cumplir una cuarentena por el brote de ébola en su país, pero sí logró decir presente en el choque ante Colombia en la ciudad de Guadalajara.