Peñarol: acercamiento por Maximiliano Silvera y lo de Milans no está fácil

La intención de Peñarol siempre fue renovar el vínculo con el futbolista que hace unos meses cambió de respresentantes y luego de iniciarse las gestiones, el acuerdo quedó bastante lejos de cerrarse.

Los días pasaron y luego de algunas declaraciones del presidente Ignacio Ruglio, las partes tuvieron un acercamiento para volver a poner el tema sobre la mesa.

“En este momento y comparando lo que piden sus agentes con los porcentajes que tenemos y las ofertas que llegan por ellos, Peñarol pierde dinero renovando a Maxi Silvera y Pedro Milans”, dijo el titular aurinegro.

Pero en los últimos días, el viento cambió. En la reunión del Consejo Directivo del martes se dejó en claro que Evaristo González estaba a cargo de las negociaciones por la renovación de Pedro Milans, mientras que Rodolfo Catino por la de Maximiliano Silvera.

Según se supo, hay voluntad de Silvera de llegar a un acuerdo porque en caso de que salga al exterior en el próximo período de pases, su intención es dejarle algún dinero al club auriengro.

“Hay que negociar, sentarse a conversar y manejar las cosas con criterio y seriedad", dijo a Ovación Rodolfo Catino. “El club quiere que Maxi renueve y se quede a jugar pero sabemos que también es un 9 que se puede ir porque tiene 27 años”, agregó el consejero.

Complicado lo de Milans

Por su parte la situación del lateral derecho Pedro Milans es diferente. El defensor vence contrato en diciembre y la renovación parece ser muy lejana: “Lo necesitamos deportivamente estos seis meses, si después se va y no deja nada, no hay mucho por hacer”, aseguró hace unos días el presidente Ignacio Ruglio.

Milans cambió de representante tiempo atrás hacia un agente brasileño, y el dirigente mirasol contó: “En las primeras comunicaciones era claro que lo que quería era no arreglar, pidiendo comisiones y salarios desorbitantes, además de condiciones extra”.

“Nosotros pusimos cero pesos para traerlo, jugó los tres años, nos dio alegría y resultados deportivos que a la vez trajeron dinero al club”, dijo del ciclo del jugador: “Si podemos renovarlo, impecable. Juventud y Peñarol tienen el 50% del pase, un futbolista creado por el primero y potenciado en su cotización por nuestro club”.