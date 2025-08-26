La oferta de Red Bull por una de las figuras de Peñarol que encendió las alarmas

Oferta del Red Bull Bragantino

Peñarol una tentadora oferta del Red Bull Bragantino de Brasil para llevarse al volante Ignacio Sosa. El conjunto norteño ofreció 3.000.000 de dólares por el 80% del pase y un contrato muy bueno para el futbolista por 5 años.

El tema se centra en que Sosa, tiene una cláusula en su contrato con Peñarol que no le permite salir con el Torneo Clausura comenzado, lo cual estaría trancando el pase del jugador.

Al futbolista, de gran año 2025, le seduce la posibilidad de ir a una liga de primer nivel como la brasileña y a un club que tiene varios uruguayos, como Ignacio Laquintana, Guzmán Rodríguez, Thiago Borbas y Agustín Sant'Anna.

Sin embargo, a tres meses de que termine la temporada, Peñarol tiene sus dudas en dejarlo ir, ya que es una pieza clave en el equipo que orienta Diego Aguirre.

Ahora bien, si Red Bull aumenta la oferta, el carbonero podría replantearse la situación de una de las grandes figuras del conjunto mirasol.