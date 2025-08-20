Ruglio explotó contra el arbitraje de Roldán y acusó al juez de "empujar" a Racing

El controvertido penal se cobró a diez minutos del final, con el marcador 1-1. Tras un rebote del arquero Brayan Cortés que terminó en un leve contacto entre el defensa Emanuel Gularte y el delantero Adrián Martínez. Sin embargo, Martínez cayó de forma aparatosa, provocando la decisión de Roldán, a pesar de que el contacto fue insuficiente para justificar la caída, y sin que el arbitro fuera llamado por el VAR para revisar la polémica decisión.