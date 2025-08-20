Ruglio explotó contra el arbitraje de Roldán y acusó al juez de "empujar" a Racing

La amarga eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores en el último suspiro del partido ante Racing de Avellaneda dejó una profunda herida en el club, pero la polémica va más allá del resultado. El presidente mirasol, Ignacio Ruglio, acusó al árbitro Wilmar Roldán de perjudicar a su equipo, señalando un "penal que nunca existió" como el punto de inflexión del encuentro.
El controvertido penal se cobró a diez minutos del final, con el marcador 1-1. Tras un rebote del arquero Brayan Cortés que terminó en un leve contacto entre el defensa Emanuel Gularte y el delantero Adrián Martínez. Sin embargo, Martínez cayó de forma aparatosa, provocando la decisión de Roldán, a pesar de que el contacto fue insuficiente para justificar la caída, y sin que el arbitro fuera llamado por el VAR para revisar la polémica decisión.
En sus estados de whatsapp Ruglio no se guardó nada:
Primero, el presidente de Peñarol realizó un punteo de las presentaciones del aurinegro en el plano internacional: "2021 semi Sudamericana/2022 campeones Libertadores sub 20/2024 semi de Libertadores/2025 octavos de final de Libertadores. Volviendo a competir, lograremos volver a ser protagonistas y traer la sexta a casa. Es el único camino", comenzó escribiendo Ruglio.
"Duele que el árbitro los haya empujado todo el partido y haya cobrado un penal que nunca existió, otra hubiese sido la historia".