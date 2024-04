Peñarol evalúa jugar sin público ante Rosario Central

El delegado carbonero, Gonzalo Moratorio, contó en Minuto1 Carve Deportiva que "algunos directivos evalúan pagar la multa (25 mil dólares) para que no vengan los hinchas de Central. Si queda firme la sanción, es una posibilidad que vamos a trabajar. La posibilidad está intacta. En la sanción a Central hay cosas que estamos de acuerdo y otras que no. Tienen consecuencias que los pueden afectar a nivel deportivo. Sabemos que quedaron heridas abiertas y no fuimos escuchados".