Peñarol: Milans y Sosa con chance de ser titulares ante Mineiro

El resto de la plantilla la conforman Randall Rodríguez, Kevin Morgan, Leonardo Coelho, Martín Gianoli, Diego Sosa, Lucas Hernández, Matheus Babi, Nahuel Acosta y José Neris.

Peñarol concentra en el Oruro Minas Hotel esperando por el encuentro que se disputará en el Estadio Arena MRV a las 21 horas. El arbitraje estará a cargo de Andrés Rojas, Alexander Guzmán (1r Asistente), John Gallego (2o Asistente), Bismark Santiago (4o Árbitro), Carlos Orbe (VAR), Christian Lescano (AVAR), Víctor Carrillo (Quality Manager).

Las palabras de Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló en Carve Deportiva sobre el partido ante Atlético Mineiro: "Tenemos la ilusión de llevarnos algo hoy. Vamos a monitorear el otro partido también. Ayer tuvimos la cena con los dirigentes del Atlético Mineiro, se prepararon para ganar la Copa e invirtieron para eso”.

Y añadió: “Diego Aguirre dice que si estamos sólidos y fuertes. A físico le podemos competir, si nos queda una [chance] hay que mandarla adentro. Vamos a buscar el partido como lo planificó Diego".

Sobre Sequeira y Babi

"Leo Sequeira está cumpliendo con goles. Estamos llegando con gol. Leo Fernández está en un muy buen momento. Diego Aguirre me dijo que con Babi va a trabajar en lo anímico. Ya no importa si creemos o no en el jugador, es el jugador que tenemos que rescatar. Lo necesitamos mucho mejor para que la mande a guardar".

Una nueva esperanza

Por otro lado, Ruglio se refirió al estado de salud de una gloria de Peñarol, como Walter Indio Olivera: "Sigue con sueño inducido y cambios de antibióticos, la realidad es que ayer fue el primer parte que teníamos una muy pequeña mejoría. Le decimos que lo necesitamos un tiempo más, que se quede con nosotros".