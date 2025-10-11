Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Peñarol | Diego Aguirre | Sosa

Desde las 18

Peñarol visita a Miramar buscando un triunfo que lo deje a un paso de ganar el Clausura

Los carboneros tendrán el retorno de Ignacio Sosa a la titularidad en lugar del juvenil Leandro Umpiérrez.

Peñarol visita este sábado a Miramar en Durazno.

Peñarol visita este sábado a Miramar en Durazno.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A falta de 5 partidos para el final del Torneo Clausura, Peñarol está enfocado a ganar el certamen y meterse en la definición del Campeonato Uruguayo. El equipo que orienta Diego Aguirre tiene una chance inmejorable de arrimarse a la obtención del título, cuando visite este sábado a Miramar Misiones a partir de la hora 18 en el Silvestre Landoni de Durazno por la undécima fecha del Clausura. Un triunfo ante los de Villa Dolores, dejaría al mirasol en las puertas de la consagración.

Los carboneros llegan a este partido tras siete encuentros sin derrotas en el torneo (seis triunfos y un empate) y tres al hilo con victoria.

En el Clausura son líderes con 25 unidades, cinco más que Nacional y City Torque, y a seis de Boston River y Defensor Sporting. En la Anual están a cuatro de los albos por lo cual un triunfo resulta clave para presionar a su eterno rival que jugará el domingo con Danubio en Jardines.

Para este partido, Diego Aguirre recuperaría a Ignacio Sosa, uno de los activos más importantes del equipo, que retornaría a la titularidad, pasando al banco de suplentes Leandro Umpiérrez.

Diego García se sostendría entre los titulares, lo mismo que Maximiliano Silvera, mientras que Jaime Báez y Matías Arezo estarían como cartas de recambio.

De esta forma el once sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.

Recordemos que Nahuel Herrera, Leonardo Fernández y Emanuel Gularte, tienen todos cuatro amarillas y en caso de recibir otra deberán cumplir un partido de suspensión.

Miramar está necesitado

A su frente estará Miramar Misiones, penúltimo en la Anual con 27 unidades, undécimo en el Clausura con 11, pero además complicado con la permanencia, donde está en zona de descenso, solo superando a River Plate (ya bajó). El conjunto cebrita necesita rescatar unidades, más aún después de la victoria de Progreso 1 a 0 como visitante ante Plaza Colonia.

El árbitro del partido será Hernán Heras, acompañado de Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. Diego Riveiro será el cuarto, mientras que en el VAR estarán Antonio García y Santiago Fernández.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar