Peñarol visita a Miramar buscando un triunfo que lo deje a un paso de ganar el Clausura

A falta de 5 partidos para el final del Torneo Clausura, Peñarol está enfocado a ganar el certamen y meterse en la definición del Campeonato Uruguayo. El equipo que orienta Diego Aguirre tiene una chance inmejorable de arrimarse a la obtención del título, cuando visite este sábado a Miramar Misiones a partir de la hora 18 en el Silvestre Landoni de Durazno por la undécima fecha del Clausura. Un triunfo ante los de Villa Dolores, dejaría al mirasol en las puertas de la consagración.