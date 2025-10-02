5G de Antel llegó al Estadio Campeón del Siglo

Informó que, detrás de este logro, hay un trabajo conjunto que se inició en 2023, desde su diseño hasta su habilitación, “con la instalación de más de 5 kilómetros de cable por todo el estadio y más de 30 tableros para conectar los equipos”.

Se instalaron más de 240 antenas: 82 en tribunas, 158 en la zona de palcos y 3 cubriendo los accesos al estadio.

Explicó que la capacidad disponible equivaldría a 18 radiobases de las que instala habitualmente Antel, junto a una solución de multitecnología 3G, 4G y 5G, “que nos deja preparados para brindar los mejores servicios de la empresa”.

El diseño fue realizado para tener una experiencia de usuario de excelencia, con buenas velocidades de descarga, bajos niveles de latencia y disponibilidad del servicio para la mayor cantidad de público posible.

Primer club de fútbol con 5G

El presidente de Peñarol agradeció a Antel y Huawei por la gran inversión realizada en su estadio y destacó que ya se pueden apreciar las mejoras ofrecidas por la tecnología 5G en sus instalaciones.

“Esto es muy importante porque, cuando estamos presenciando un partido, queremos compartir imágenes y momentos que son muy importantes para nosotros, y ahora lo podemos hacer”, indicó.

Zaidensztat hizo hincapié en que el mayor beneficio será para la gente que irá a ver un partido de fútbol, en el que es hoy, según dijo, “el estadio más moderno del país y el primero de un club de fútbol en tener 5G”.

Conectar la pasión

Chen, en tanto, mencionó que este proyecto va más allá de las soluciones técnicas porque el fútbol es la primera pasión de los uruguayos.

“Se trata de conectar la pasión dentro y fuera del estadio. Estamos abriendo la puerta a una nueva forma de vivir y compartir los espectáculos deportivos en tiempo real”, concluyó.

Este domingo se estrenará la nueva tecnología en el partido a disputarse entre el Club Atlético Peñarol y Danubio Fútbol Club.