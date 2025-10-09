Peñarol y las renovaciones: Remedi seguiría, Cortés bajo estudio y Silvera en standbay

El volante es uno de los futbolistas que vence contrato a fin de año, pero en la interna de Peñarol hay suma tranquilidad en relación a su caso. Según publicó este jueves Ovación, el club tiene la opción de ejecutar la renovación automática por un año de manera unilateral y la está analizando con buenos ojos.

Para poder hacerla efectiva, debe comunicarlo en tiempo y forma, tal como pactaron al momento de la firma del argentino el 8 de febrero del año en curso. Según se supo, en la interna de Peñarol está todo previsto para que Remedi continúe en la próxima temporada.

Opción de compra por Cortés

El arquero Brayan Cortés llegó a Peñarol por pedido expreso de Aguirre para jugar los octavos de final de Libertadores y tuvo un buen estreno, aunque luego recibió algunas críticas por el tercer gol recibido en el Cilindro de Avellaneda. Los partidos transcurrieron y se fue afianzando en el arco. Hoy lleva 11 partidos en el carbonero y dejó su valla invicta en seis de ellos. A su vez, hace cinco encuentros consecutivos que no recibe un tanto en el Estadio Campeón del Siglo.

El chileno llegó al manya a préstamo con un cargo de US$ 125.000 hasta fin de año, y en diciembre cuenta con una opción de compra estipulada en US$1.200.000 por el 80% del pase. Desde el club dejaron claro que aún no tienen una postura tomada en su caso y que lo harán “cuando llegue el momento”.

Está claro que el golero hizo un esfuerzo importante para convertirse en refuerzo de Peñarol al relegar un porcentaje considerable de su sueldo en Colo Colo. Habrá que ver si el mirasol ejecuta o no la opción de compra, que también tiene por Matías Arezo y David Terans.

Por lo pronto, dentro del club hay un buen concepto sobre el desempeño de Cortés, pero en el cierre de la temporada definirán si lo compran o si plantean la posibilidad de una nueva cesión.

Maxi Silvera a la espera

Maxi Silvera fue definido en su momento por Ignacio Ruglio como uno de los grandes referentes de Peñarol en los últimos dos años. Tiene 28 goles y 12 asistencias en 87 partidos con el Mirasol y es uno de los imprescindibles del tercer ciclo de Diego Aguirre.

Sin embargo, su contrato vence en diciembre, tiene varias ofertas sobre la mesa y aún no hay acuerdo con el aurinegro. “Con Maxi decidimos volver a hablar en diciembre; vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para que se quede”, dijo Ruglio en Carve Deportiva.

Por su parte el tema Pedro Milans es más complicado. El lateral derecho venía desde hace meses en charlas con Peñarol por su posible renovación, pero se estancaron y ya no hay más negociaciones. “Termina contrato a fin de año y de seguro se vaya”, dijo Ignacio Ruglio este miércoles en la radio Sport 890.