Peñarol: vuelve Nacho Sosa y Aguirre mantiene una duda para enfrentar a Miramar

Es que arriesgar es una palabra que no está en los planes dentro del cuerpo técnico y sanidad de Peñarol si de lesiones se trata ya que esta temporada ha sido complicada en ese sentido.

La última mala noticia fue la rotura parcial del tendón de Aquiles de David Terans, quien se perderá lo que resta de la temporada 2025.

A eso hay que sumarle que durante este año Eduardo Darias, Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera fueron operados tras sufrir rotura de ligamentos cruzados y están en plenos procesos de recuperación.

Sosa está impecable

Sobre Sosa, en Peñarol aseguraron: “Ya está impecable. El otro día podría haber jugado, pero como había variantes se lo preservó. Si era una final, la jugaba seguro”, por lo cual el volante de 22 años estará el sábado ante el cebrita.

El exFénix lleva disputados 36 de 44 partidos del aurinegro (casi el 82%) en 2025 y es el tercer futbolista con más minutos del plantel con 2.788 detrás de Leonardo Fernández, primero con 3.216, y Maximiliano Silvera, segundo con 3.070.

Ignacio Sosa lleva anotados dos goles y puso cuatro asistencias hasta el momento, tiene un promedio de un pase clave por partido, 8,7 recuperaciones y un 83% de efectividad en pases.

Así las cosas, Sosa volverá al once titular saliendo del equipo Leandro Umpiérrez. La única duda que mantiene el entrenador es si arranca con Diego García o le da ingreso a Jaime Báez que viene creciendo en su juego. El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones sería con Brian Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Diego García o Jaime Báez y Maximiliano Silvera.