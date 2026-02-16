A 60 años de su muerte, entregaron los restos de Camilo Torres

Pruebas internacionales: Análisis realizados en laboratorios de Estados Unidos lograron aislar material genético utilizable.

Cotejo genético: Los resultados fueron cruzados con el ADN de sus padres, Isabel Restrepo y Calixto Torres.

Análisis complementarios: La identificación se sustenta también en rigurosas pruebas antropométricas practicadas a los restos hallados en el panteón militar del Cementerio de Bucaramanga.

El padre Giraldo lamentó públicamente que Medicina Legal no permitiera que los restos estuvieran presentes durante la misa oficial, atribuyendo esta demora a posibles motivaciones políticas.

Un símbolo vigente en la Universidad Nacional

Bajo la consigna de "2026: Año de la Paz", la Universidad Nacional rindió homenaje al legado académico y social de Torres. El rector encargado, Andrés Felipe Mora, destacó la importancia de mantener viva la conexión entre el trabajo académico y el compromiso ético con la sociedad que Camilo Torres representó.

"El hecho de que los restos del padre puedan reposar en esta institución es una responsabilidad ética, política y social", afirmó Carolina Jiménez Martín, vicerrectora de la Sede Bogotá, invitando a la comunidad a respaldar la futura custodia definitiva de los restos en la capilla de la universidad.

Contexto histórico

Camilo Torres Restrepo es considerado uno de los primeros casos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano, una tragedia que suma más de 120.000 víctimas. Su figura trasciende la insurgencia, siendo recordado como un pensador crítico que situó el conocimiento científico al servicio de la transformación social de los pueblos.