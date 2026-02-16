Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Camilo Torres | restos | desaparecido

Desaparecido

A 60 años de su muerte, entregaron los restos de Camilo Torres

Los restos de Camilo Torres estuvieron desaparecidos durante 60 años luego de que el emblemático sacerdote cayera en combate.

Camilo Torres

Camilo Torres
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Seis décadas después de su fallecimiento, los restos de Camilo Torres Restrepo, figura emblemática de la sociología y la historia política colombiana, han sido entregados oficialmente. El acto, de carácter reservado, fue realizado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) este domingo, coincidiendo con el 60° aniversario de su muerte en combate.

El receptor de los restos fue el sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos Javier Giraldo, quien impulsó la búsqueda formal en 2019. La entrega se produjo horas después de una emotiva eucaristía en la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional (UNAL), recinto que el propio Torres ayudó a construir y donde ejerció como capellán.

Identificación técnica y controversia institucional

A pesar de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha emitido un dictamen definitivo —alegando la degradación del ADN por el paso del tiempo y el uso de formol—, la UBPD procedió con la entrega basándose en tres confirmaciones técnicas independientes.

  • Pruebas internacionales: Análisis realizados en laboratorios de Estados Unidos lograron aislar material genético utilizable.

  • Cotejo genético: Los resultados fueron cruzados con el ADN de sus padres, Isabel Restrepo y Calixto Torres.

  • Análisis complementarios: La identificación se sustenta también en rigurosas pruebas antropométricas practicadas a los restos hallados en el panteón militar del Cementerio de Bucaramanga.

El padre Giraldo lamentó públicamente que Medicina Legal no permitiera que los restos estuvieran presentes durante la misa oficial, atribuyendo esta demora a posibles motivaciones políticas.

Un símbolo vigente en la Universidad Nacional

Bajo la consigna de "2026: Año de la Paz", la Universidad Nacional rindió homenaje al legado académico y social de Torres. El rector encargado, Andrés Felipe Mora, destacó la importancia de mantener viva la conexión entre el trabajo académico y el compromiso ético con la sociedad que Camilo Torres representó.

"El hecho de que los restos del padre puedan reposar en esta institución es una responsabilidad ética, política y social", afirmó Carolina Jiménez Martín, vicerrectora de la Sede Bogotá, invitando a la comunidad a respaldar la futura custodia definitiva de los restos en la capilla de la universidad.

Contexto histórico

Camilo Torres Restrepo es considerado uno de los primeros casos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano, una tragedia que suma más de 120.000 víctimas. Su figura trasciende la insurgencia, siendo recordado como un pensador crítico que situó el conocimiento científico al servicio de la transformación social de los pueblos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar