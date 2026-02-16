Policía baleó en la cabeza a uno de los delincuentes que intentaron robar estación de servicio en Colón

Debido la respuesta de los policías, uno de los delincuentes “resultó herido de arma de fuego en el cráneo” y se encuentra grave, internado con custodia policial. En tanto, el segundo rapiñero -quien conducía la moto- se fugó.

La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena incautando “un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 mm".

En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno tomó el caso y dispuso varias diligencias como el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para proceder al seguimiento del recorrido del segundo implicado.