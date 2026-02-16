Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policía | delincuentes |

Impactantes imágenes

Policía baleó en la cabeza a uno de los delincuentes que intentaron robar estación de servicio en Colón

Un delincuente se encuentra grave tras haber sido baleado en la cabeza por un policía retirado durante un intento de robo a una estación de servicio en Colón.

Estación de Servicio de Colón donde dos delincuentes intentaron cometer una rapiña.

El hecho sucedió sobre las 06:00 horas de este lunes, en una estación ubicada en Garzón y Ruta 102. Hasta allí llegaron dos hombres en una moto con el objetivo de rapiñar el lugar, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Policías repelieron a tiros el intento de rapiña

Pero “uno de los presentes en el lugar, policía jubilado de 53 años, repelió la agresión utilizando su arma de porte ante la presencia de los autores que exhibían lo que aparentaban ser armas de fuego. Asimismo, un funcionario policial de 42 años, que se encontraba fuera de servicio, intervino efectuando disparos con su arma de reglamento”, indicó la Policía.

Debido la respuesta de los policías, uno de los delincuentes “resultó herido de arma de fuego en el cráneo” y se encuentra grave, internado con custodia policial. En tanto, el segundo rapiñero -quien conducía la moto- se fugó.

La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena incautando “un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 mm".

En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno tomó el caso y dispuso varias diligencias como el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para proceder al seguimiento del recorrido del segundo implicado.

