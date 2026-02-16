Policía baleó en la cabeza a uno de los delincuentes que intentaron robar estación de servicio en Colón

Un delincuente se encuentra grave luego de haber sido baleado en la cabeza por un policía retirado durante un intento de rapiña a una estación de servicio en el barrio Colón. El otro responsable de la rapiña se fugó en la moto en que se trasladaban.
Impactantes imágenes
