Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política portal web |

Novedoso

Acceso al mercado europeo: nuevo portal web para empresas uruguayas

Uruguay XXI presentó un portal web que permite a las empresas uruguayas consultar aranceles, reglas de origen y requisitos para exportar al mercado europeo.

Uruguay XXI lanzó un portal web para que empresas accedan al mercado europeo.

Uruguay XXI lanzó un portal web para que empresas accedan al mercado europeo.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El instituto Uruguay XXI presentó un portal web interactivo sobre las condiciones del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La herramienta permite consultar aranceles, reglas de origen, cuotas, cronogramas de desgravación y requisitos para exportar, con el objetivo de que las empresas aprovechen las nuevas condiciones de ingreso al mercado europeo.

Durante la presentación, su directora ejecutiva, Mariana Ferreira, informó que, actualmente, las mipymes representan el 61% de las empresas uruguayas que exportan a la UE, pero concentran solo el 3% del valor exportado a ese destino.

Unas 180 empresas exportan por valor aproximado de 60 millones de dólares, aseguró. Sin embargo, existen otras 400 mipymes con capacidad de ingresar a este mercado.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que, a pesar de que el acuerdo comenzó a aplicarse provisionalmente en mayo de 2026, persiste el desconocimiento entre las empresas más pequeñas. El instrumento será positivo en la medida en que permita a las mipymes internacionalizarse, crecer, generar empleo y desarrollo, aseguró.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, valoró el trabajo técnico. Uruguay estaba preparado para aprovechar la oportunidad, expresó. También sostuvo que el rol del Estado es generar certezas, condiciones de acceso al financiamiento e incentivos a la inversión. En ese sentido, instó al sector privado a aprovechar las oportunidades que se generan.

Funcionalidades del sitio web

El nuevo portal web permite realizar búsquedas por nombre de producto o posición arancelaria. Entre sus principales funcionalidades, se incluye:

Consulta de aranceles vigentes y cronogramas de desgravación.

Detalle de cuotas de acceso preferencial y reglas de origen.

Requisitos exigidos para ingresar al mercado europeo.

Contenidos prácticos para planificar estrategias comerciales e identificar oportunidades.

Con el objetivo de brindar orientación técnica y asesoramiento especializado sobre el acuerdo y las condiciones de acceso al mercado europeo, Uruguay XXI mantiene habilitado el correo electrónico de consulta [email protected].

FUENTE: Presidencia

Temas

Te puede interesar