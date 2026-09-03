Acceso al mercado europeo: nuevo portal web para empresas uruguayas

En el mismo sentido, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que, a pesar de que el acuerdo comenzó a aplicarse provisionalmente en mayo de 2026, persiste el desconocimiento entre las empresas más pequeñas. El instrumento será positivo en la medida en que permita a las mipymes internacionalizarse, crecer, generar empleo y desarrollo, aseguró.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, valoró el trabajo técnico. Uruguay estaba preparado para aprovechar la oportunidad, expresó. También sostuvo que el rol del Estado es generar certezas, condiciones de acceso al financiamiento e incentivos a la inversión. En ese sentido, instó al sector privado a aprovechar las oportunidades que se generan.

Funcionalidades del sitio web

El nuevo portal web permite realizar búsquedas por nombre de producto o posición arancelaria. Entre sus principales funcionalidades, se incluye:

Consulta de aranceles vigentes y cronogramas de desgravación.

Detalle de cuotas de acceso preferencial y reglas de origen.

Requisitos exigidos para ingresar al mercado europeo.

Contenidos prácticos para planificar estrategias comerciales e identificar oportunidades.

Con el objetivo de brindar orientación técnica y asesoramiento especializado sobre el acuerdo y las condiciones de acceso al mercado europeo, Uruguay XXI mantiene habilitado el correo electrónico de consulta [email protected].