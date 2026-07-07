Orsi recibe al Pit-Cnt por plataformas digitales, precarización y Rendición de Cuentas

Sobre la Rendición de Cuentas, Abdala explicó que el Pit-Cnt observó con preocupación las primeras versiones del proyecto, al entender que podían derivar en una reducción de los recursos disponibles. Si bien valoró que el texto definitivo incluyera algunas partidas adicionales, sostuvo que esas asignaciones no alcanzan para responder a las necesidades existentes.

Más recursos para la educación

Entre las áreas que, a juicio de la central, requieren un mayor esfuerzo presupuestal mencionó la educación. El dirigente afirmó que, además de los aspectos salariales, es necesario reforzar los recursos destinados a infraestructura, accesibilidad y atención de las problemáticas sociales que llegan a los centros educativos. "Lo que está establecido, siendo bueno que haya habido cierto incremento, no es suficiente", afirmó.

El presidente del Pit-Cnt también reafirmó la aspiración de alcanzar una inversión equivalente al 6% del Producto Interno Bruto para educación y un 1% adicional para investigación e innovación. En ese sentido, destacó el papel de la Universidad de la República en la formación de profesionales y en el desarrollo científico del país.

Que pague más el que tiene más

Otro de los planteos que la central volverá a impulsar refiere a la creación de una sobretasa para el 1% de mayor patrimonio, con el objetivo de financiar políticas dirigidas a la infancia. Abdala recordó que la propuesta fue presentada durante el Diálogo Social y sostuvo que, aunque el Poder Ejecutivo no la incluyó entre sus prioridades, el Pit-Cnt insistirá en que sea discutida en el marco de una Estrategia Nacional de Desarrollo.

“El criterio del Pit-Cnt, basado en la justicia tributaria y en llevar a un escalón superior la consigna de que pague más quien tiene más, no es solamente una propuesta lanzada al aire. Detrás hubo un conjunto de técnicos, especialistas en derecho tributario, en economía de la tributación y en el combate a la desigualdad y la pobreza. La verdad es que todavía no hemos encontrado ninguna fundamentación rigurosa contraria a nuestra propuesta”, expresó.

Reducción de la jornada laboral

En materia laboral, el dirigente defendió la reducción de la jornada de trabajo y cuestionó que el debate se postergue por la coyuntura económica. Argumentó que los cambios tecnológicos y el aumento de la productividad justifican revisar un régimen que, en términos generales, permanece vigente desde hace más de un siglo.

“¿La revolución tecnológica actual es solamente para aumentar la rentabilidad o también tiene que servir para mejorar la vida de la gente? ¿Cómo generamos las condiciones para que los trabajadores puedan capacitarse, desarrollar otras actividades y disfrutar de la vida? Yo pienso que es viable, que es posible y también tengo la esperanza de que la sociedad uruguaya y su sistema político sean capaces de avanzar en esta materia”, cuestionó Abdala.

Según indicó, el ámbito tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo continúa analizando alternativas junto a sindicatos y algunas cámaras empresariales. La expectativa del Pit-Cnt es que de ese proceso surja un informe que sirva como base para un proyecto de ley que actualice la normativa sobre la duración de la jornada laboral en Uruguay.