Sergio Sommaruga: "Enojarte con los que luchan es de derecha"

Uno de los ejes centrales de su planteo fue la necesidad de repensar la función del Estado en la economía. Criticó la continuidad del paradigma neoclásico y sostuvo que el país debe asumir un papel más activo en la producción y la generación de riqueza. “Hay que salir de la trampa de la dependencia y la desigualdad. No alcanza con atraer inversiones si el Estado no participa del rendimiento que generan los recursos naturales y la fuerza de trabajo nacionales”, afirmó. Puso como ejemplo el caso de UPM y señaló que Uruguay podría haber sido socio, y no mero facilitador, de esas inversiones.

Sommaruga también defendió la propuesta del Pit-Cnt de impulsar una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo, que ya fue presentada al gobierno y a las cámaras empresariales. “Estamos esperando movimiento de la OPP para generar el ámbito de discusión”, indicó. El documento elaborado por la central propone crear fondos soberanos de inversión futura y orientar el crecimiento hacia áreas estratégicas como la transición energética, la logística, la economía de datos y la diversificación industrial. Para financiarlo, plantean una reforma tributaria de nueva generación que grave más a los sectores de mayor concentración de riqueza.

Infantilización de la pobreza

El dirigente insistió en que el crecimiento económico no se ha traducido en desarrollo social. “En los últimos 30 años el PBI creció un 400%, pero Uruguay nunca logró romper la infantilización de la pobreza. Siempre hubo el doble de niños pobres que adultos pobres. Esa es la muestra de que el crecimiento por sí solo no resuelve los problemas estructurales”, sostuvo. En esa línea, cuestionó que buena parte del excedente económico termine en manos del capital transnacional y no de la sociedad uruguaya.

Consultado sobre el diálogo social impulsado por el actual gobierno, Sommaruga valoró la instancia, aunque lamentó que algunos partidos hayan decidido no participar. “Fue una decisión poco inteligente con el país. Le dan la espalda al diálogo. Si la situación hubiera sido al revés, habrían dicho que no participar era una actitud antidemocrática”, criticó. Según explicó, el Pit-Cnt asiste a esa mesa con el capital político acumulado tras el plebiscito sobre seguridad social, que si bien fue derrotado, reunió casi un millón de votos: “Fue una derrota electoral, pero un triunfo político. Llevamos esa legitimidad al diálogo para defender la perspectiva programática de los trabajadores”.

En el tramo final de la entrevista, Sommaruga abordó la conflictividad en la educación. Reconoció que el descontento docente es comprensible y que las ocupaciones y paros responden al desencanto con la reducción relativa del presupuesto educativo. “Es incomprensible que esto pase con un gobierno progresista. Pero esa incomprensión se expresa de forma organizada y con lucha, como siempre ha hecho el pueblo uruguayo”, dijo. Defendió las movilizaciones estudiantiles y docentes como parte de una tradición histórica de conquistas sociales: “Todas las grandes conquistas civilizatorias nacieron de la lucha. Lo que hoy es un derecho, antes fue una pelea”.

Sommaruga cerró la entrevista con una frase que sintetiza su postura ideológica y su crítica a quienes deslegitiman la protesta:

“Una persona con mentalidad izquierda nunca se debería enojar con alguien que lucha por generar más derecho para la sociedad, tendría que celebrarlo y después explicar pedagógicamente por qué esto no se puede cumplir hoy y qué vamos a hacer para que se cumpla cuanto antes. Pero enojarte con los que luchan es de derecha.”