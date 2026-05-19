Díaz-Canel agradeció a Uruguay por el envío de ayuda solidaria a Cuba

"Nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa", manifestó el presidente caribeño.

Díaz-Canel remarcó que, en tiempos de dificultades estructurales, este tipo de gestos e iniciativas bilaterales reafirman el principio de que "la solidaridad trasciende cualquier frontera" y envían un mensaje de acompañamiento internacional bajo la premisa de que "Cuba no está sola".