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Política solidaridad |

Solidaridad entre los pueblos

Díaz-Canel agradeció a Uruguay por el envío de ayuda solidaria a Cuba

Miguel Díaz-Canel agradeció a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al gobierno de Uruguay por el envío de ayuda humanitaria a la isla.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó públicamente su agradecimiento hacia los gobiernos y pueblos de México y Uruguay tras el arribo a la isla de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria y solidaria. El mandatario calificó el donativo como un "testimonio vivo" de la fraternidad histórica que une a estas naciones de la región.

A través de un mensaje oficial, Díaz-Canel enfatizó el valor de este respaldo en un contexto que describió como "muy difícil" para la sociedad cubana, atribuyendo las complejidades actuales al impacto directo y multidimensional del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos sobre la vida cotidiana en la isla.

Cooperación regional en momentos críticos

El jefe de Estado cubano hizo un reconocimiento explícito a las autoridades de ambos países rioplatense y norteamericano por coordinar esfuerzos en favor del humanismo y la integración latinoamericana:

"Nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa", manifestó el presidente caribeño.

Díaz-Canel remarcó que, en tiempos de dificultades estructurales, este tipo de gestos e iniciativas bilaterales reafirman el principio de que "la solidaridad trasciende cualquier frontera" y envían un mensaje de acompañamiento internacional bajo la premisa de que "Cuba no está sola".

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