El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó públicamente su agradecimiento hacia los gobiernos y pueblos de México y Uruguay tras el arribo a la isla de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria y solidaria. El mandatario calificó el donativo como un "testimonio vivo" de la fraternidad histórica que une a estas naciones de la región.
Solidaridad entre los pueblos
Díaz-Canel agradeció a Uruguay por el envío de ayuda solidaria a Cuba
Miguel Díaz-Canel agradeció a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al gobierno de Uruguay por el envío de ayuda humanitaria a la isla.