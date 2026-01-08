AEBU paraliza la Banca Oficial en todo el país por Convenio Colectivo

El sindicato bancario se encuentra en estado de alerta máxima debido a lo que califica como cuestionamientos y amenazas de caducidad de sus derechos laborales. Este jueves 8 de enero se llevan a cabo paros parciales en la Banca Oficial y asambleas en todo el territorio nacional con el objetivo de analizar la negociación del Convenio Colectivo. Estas medidas son la antesala de la Junta de Delegados que se realizará mañana de forma híbrida en la Sala Camacuá para definir el plan de acción futuro.
La operativa de las instituciones financieras se verá afectada por interrupciones de dos horas en diferentes franjas horarias. La actividad en el Banco de Seguros del Estado se detiene de 12:00 a 14:00 horas, seguida por el Banco Central del Uruguay que parará de 14:00 a 16:00 horas. Por su parte, el Banco Hipotecario interrumpirá sus tareas de 16:30 a 18:30 horas, mientras que el Banco República detendrá su atención de 17:40 a 19:40 horas.
Origen del paro y movilización de AEBU
El conflicto surge tras la instancia de negociación del pasado 30 de diciembre, donde las autoridades del Poder Ejecutivo plantearon la posibilidad de que los beneficios consagrados durante más de 35 años pierdan vigencia. El sindicato denuncia que el Gobierno pretende reiniciar la negociación desde cero, ignorando la ultraactividad del convenio vencido, lo que ha generado un escenario de incertidumbre para los trabajadores del BROU, BHU, BSE y la Agencia Nacional de Vivienda.
María Eugenia Estoup, presidenta de AEBU, explicó a Caras y Caretas que la situación actual deriva del rechazo de la asamblea a un preacuerdo anterior por considerarlo insuficiente. Según la dirigente, la postura actual del Ministerio de Economía es centralista y rígida, priorizando objetivos fiscales sobre las necesidades operativas de la banca pública. El gremio reclama una gestión enfocada en ofrecer servicios de calidad y seguridad para los clientes, reafirmando su compromiso con el desarrollo nacional ante la falta de diálogo y apertura por parte de las autoridades nacionales.