AEBU paraliza la Banca Oficial en todo el país por Convenio Colectivo

El sindicato bancario se encuentra en estado de alerta máxima debido a lo que califica como cuestionamientos y amenazas de caducidad de sus derechos laborales. Este jueves 8 de enero se llevan a cabo paros parciales en la Banca Oficial y asambleas en todo el territorio nacional con el objetivo de analizar la negociación del Convenio Colectivo. Estas medidas son la antesala de la Junta de Delegados que se realizará mañana de forma híbrida en la Sala Camacuá para definir el plan de acción futuro.