Los funcionarios de la banca oficial paralizarán este jueves sus tareas por espacio de dos horas a efectos de realizar asambleas. Los trabajadores se encuentran movilizados en reclamo de un nuevo convenio colectivo. El Poder Ejecutivo sostiene que la negociación debe comenzar de cero lo que pone en riesgo beneficios consagrados en anteriores acuerdos.
convoca aebu
Este jueves habrá paro de dos horas en toda la banca pública
Pararán Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40, Hipotecario de 16:30 a 18:30, de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00, y al Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00.