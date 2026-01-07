Este jueves habrá paro de dos horas en toda la banca pública

Está previsto la realización de asambleas en cada lugar de trabajo de cara a la junta de delegados del viernes 9 de enero, en la que se analizará la situación actual y se definirá los pasos a seguir.

Bancarios sin convenio

María Eugenia Estoup, presidenta de AEBU, recordó a Caras y Caretas que esta situación se genera a partir del rechazo por parte de la asamblea del preacuerdo con el Poder Ejecutivo. Ese preacuerdo establecía, entre otras cosas, el reconocimiento del convenio vigente y una serie de puntos que "la asamblea consideró insuficientes".

Con el convenio vencido, y sin reconocer la ultraactividad por parte del gobierno, "todo volvió a cero", agregó.

En este marco el sindicato "se encuentra movilizado y vamos hacia una junta de delegados para analizar como nos paramos ante esta situación".

Las instituciones sin convenio son el Bancos República (BROU), el Banco Hipotecario (BHU), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).