Sindicales

convoca aebu

Este jueves habrá paro de dos horas en toda la banca pública

Pararán Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40, Hipotecario de 16:30 a 18:30, de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00, y al Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00.

Por Redacción Caras y Caretas

Los funcionarios de la banca oficial paralizarán este jueves sus tareas por espacio de dos horas a efectos de realizar asambleas. Los trabajadores se encuentran movilizados en reclamo de un nuevo convenio colectivo. El Poder Ejecutivo sostiene que la negociación debe comenzar de cero lo que pone en riesgo beneficios consagrados en anteriores acuerdos.

Según informó la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), la medida afectará al Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40 horas, al Banco Hipotecario (BHU) de 16:30 a 18:30 horas, al Banco de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00 horas, y al Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00 horas.

"Ante los cuestionamientos y amenazas de caducidad de nuestros derechos consagrados durante más de 35 años de Convenio Colectivo, formulados por las autoridades del Poder Ejecutivo en la instancia de negociación del 30 de diciembre, resolvemos parar en todo el país", indicó AEBU.

Está previsto la realización de asambleas en cada lugar de trabajo de cara a la junta de delegados del viernes 9 de enero, en la que se analizará la situación actual y se definirá los pasos a seguir.

Bancarios sin convenio

María Eugenia Estoup, presidenta de AEBU, recordó a Caras y Caretas que esta situación se genera a partir del rechazo por parte de la asamblea del preacuerdo con el Poder Ejecutivo. Ese preacuerdo establecía, entre otras cosas, el reconocimiento del convenio vigente y una serie de puntos que "la asamblea consideró insuficientes".

Con el convenio vencido, y sin reconocer la ultraactividad por parte del gobierno, "todo volvió a cero", agregó.

En este marco el sindicato "se encuentra movilizado y vamos hacia una junta de delegados para analizar como nos paramos ante esta situación".

Las instituciones sin convenio son el Bancos República (BROU), el Banco Hipotecario (BHU), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

