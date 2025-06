Al rojo vivo: debate por Colonización terminó con insultos, agravios y provocaciones

La discusión se elevó de tono y Viera repitió tres veces: "¿Me va a dejar hablar? ¿Me va a dejar hablar? ¿Me va a dejar hablar?". Superpuesto, el presidente de la comisión, el frenteamplista Eduardo Antonini, pidió calma.

Da Silva no le hizo caso: "No me va a venir a hablar un paisano atrevido sobre colonización, menos un presidente que lo acaban de echar por estar violando la Constitución. Si quiere saber quién argentinizó vaya a hablar con el Pacha (Alejandro) Sánchez que fue quien puso el tema en los medios". El secretario de Presidencia fue quien anunció la compra del campo.

"Guapitos acá no", dijo Da Silva

Antonini intentó interceder nuevamente, sin éxito. "En esos términos no vamos a hablar", dijo, pero Da Silva insistió: "Si se quiere ir, ¡váyase!".

"¿Acá es el que grita más?", respondió Antonini. "Guapitos acá no", exclamó Da Silva, y el senador del Frente Amplio dio un ultimátum: "Si seguimos así, levantamos la sesión. Estos no son los términos".

"¡Un atrevido!", gritó Da Silva, dando paso a un momento que no queda registrado en la taquigráfica y se cataloga de "dialogados".

Instantes después, Antonini dice que se seguirá el debate "en orden". "Nadie puede gritar", advirtió.

Viera volvió a tomar la palabra para seguir con su explicación y expresó: "No soy político; no tengo experiencia política, y no tengo fueros parlamentarios, pero entiendo que tengo derecho a decir ciertas cosas porque en los medios de comunicación se dijo cualquier cosa de mí y de mi familia que no es verdad quizás esto no venga al caso y algunos no les guste, sin embargo, quien lo vivió fui yo, así que creo tener el derecho de decirlo. (...) Me queda claro que no vamos a convencer a ciertas personas sobre este tema porque se empezó a cuestionar por determinadas cosas y se siguió por otras y por otras, y se le sigue buscando el pelo al huevo. Parece que si lo compraba un privado es un excelente negocio y si lo compra colonización es un desastre y son unos tontos".

Cuando la situación parecía más calma, el senador colorado Robert Silva intervino para plantear una molestia: "Se vuelve a poner sobre la mesa la teoría de los buenos y los malos, o de que los que han planteado algunas interrogantes son aquellos que no quieren al Instituto Nacional de Colonización, que no están de acuerdo, pero ¡no es así! Es inadmisible que se nos impute o que se nos atribuya intencionalidad por quien era presidente del Instituto Nacional de Colonización. ¡Es absolutamente inadmisible! Yo no voy a soportar como senador de la república que se venga a decir aquí que yo, o eventualmente o algún otro compañero del Senado de la República, esté con la idea de que este campo lo vaya a tener saber quién, en detrimento de los pobres colonos o que queremos que no tengan tierras. ¡Eso es un atrevimiento¡ ¡No es así! ¡Es falso! Y no se viene a una comisión parlamentaria, señor presidente, a agraviar de esa manera, porque nosotros hemos sido muy respetuosos".

Además, cuestionó que Fratti haya ido a la comisión con Viera, que ya anunció su renuncia al cargo por la incompatibilidad de ser presidente de Colonización y colono.

"Aún sabiendo que es inconstitucional tener un presidente del Instituto Nacional de Colonización, como lo tiene, ¡viene a una comisión parlamentaria y lo trae! ¡Lo mantiene en el cargo! ¡Inmediatamente tiene que renunciar, señor presidente, y encargarse otro de la presidencia del instituto porque es inconstitucional! Esto fue reconocido por todos. Quiero dejar esa constancia porque uno procura mantener el buen clima y el buen diálogo, pero no está bien hacer esa atribución de intencionalidad, porque entre otras cosas está prohibido y, además, sería un delito. Quiero dejar expresa constancia de la impertinencia de lo que aquí pasó", lanzó.

La última intervención del ministro da cuenta de lo tenso que fue el encuentro, cuestionando la escena anterior del senador Da Silva, a su parecer, quiería continuar la discusión por otras vías : "Muchísimas gracias y disculpen si alguno se sintió ofendido por alguna palabra que haya dicho, porque no fue mi intención. La última vez que me peleé a las trompadas –por eso me incomoda bastante esto de 'salí pa´afuera'– estaba en segundo año de liceo y era muy imberbe. Ahora con la edad que tengo, la verdad, no se me ocurriría decirle a nadie que salga para afuera".