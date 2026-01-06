Aliados y potencias condenan en la ONU a EEUU por ataque contra Venezuela y secuestro de Maduro

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), la comunidad internacional reaccionó con dureza ante la reciente incursión militar de Estados Unidos en Caracas. Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaraban "no culpables" ante un tribunal en Manhattan, aliados estratégicos de Washington y potencias globales calificaron la operación como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía estatal.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
¿Fractura diplomática en las ONU?
La reunión, convocada de urgencia, evidenció una grieta inusual entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Francia, a través de su embajador adjunto, denunció el asalto afirmando que la operación "resquebraja los cimientos mismos del orden internacional". Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que la redada nocturna —que involucró a 200 miembros de fuerzas especiales— contraviene la Carta de las Naciones Unidas.
Las potencias del bloque opositor fueron más tajantes:
-
Rusia: Calificó la acción de "operación criminal" y "acto de agresión", acusando a Washington de actuar como un "juez supremo" global.
China: Denunció que EE. UU. "pisoteó la soberanía venezolana" y exigió el retorno a los mecanismos multilaterales, advirtiendo sobre el riesgo para la estabilidad regional.
"Secuestro militar": La comparecencia en Manhattan
Simultáneamente, en el Bajo Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el juez Alvin K. Hellerstein. Ambos vestían uniformes de reclusos y se declararon inocentes de los cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
Maduro, insistiendo en su investidura, declaró: "Soy inocente... sigo siendo el presidente de mi país". Su defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, cuestionó legalmente lo que calificó como un "secuestro militar". Se observaron signos de violencia en Cilia Flores, quien presentaba hematomas y una venda en la frente al momento de la audiencia.
Posturas regionales
El bloque latinoamericano mostró un rechazo mayoritario a la intervención armada:
-
Brasil y Chile: Condenaron la intervención armada, subrayando que la solución no debe ser la creación de "protectorados" sino el respeto a la autodeterminación.
México y Colombia: Advirtieron sobre el retroceso a épocas de injerencia histórica y el riesgo de una escalada bélica en la región.
Argentina: Se destacó como la principal nación en respaldar la legitimidad de la operación estadounidense.
La defensa de Washington
Ante las críticas, el embajador de EE UU ante la ONU, Mike Waltz, defendió la legalidad de la "captura". Washington sostiene que no se trató de un acto de guerra, sino de una "operación de aplicación de la ley" contra un fugitivo de la justicia por cargos de narcotráfico, negándole a Maduro el estatus de jefe de Estado