Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cardama | Gonzalo Civila |

Parlamento

Alta tensión: entre la investigadora de Cardama y lo que ocurre en el INAU

Cruce entre oficialismo y oposición por la postergación de la comparecencia del Mides y el INAU, para votar la investigadora por Cardama.

Postergan convocatoria de Civila por investigadora de Cardama.

Postergan convocatoria de Civila por investigadora de Cardama.

 Palacio legislativo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El arranque de 2026 tiene al astillero Cardama en el ojo de la tormenta. Por este tema y la rescisión del contrato por las patrullas océanicas, generaron enfrentamientos entre oficialismo y oposición. En las últimas horas se escribió un nuevo capítulo, cuando este viernes estaba previsto que la Comisión Permanente del Parlamento recibiera al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para informar sobre las recientes muertes de menores al amparo de ese organismo. Sin embargo, el jueves, en la previa a la comparecencia de las autoridades de la cancillería, la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, informó en sala del cambio de fecha de la citación a Civila para el viernes 27 de febrero, lo que fue objeto de cuestionamientos desde la oposición.

“El objeto de la convocatoria ameritaría por parte de este cuerpo analizarlo de otra manera”, dijo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez al expresar molestia por la modificación, que, cuestionó, “no obedece a un planteo ni del ministro ni de las autoridades del INAU; obedece a un tema interno del Senado”. El motivo es que la cámara alta sesionará este viernes para votar la conformación de la comisión investigadora sobre el contrato entre el Estado y el astillero español Cardama, que fue rescindido por el gobierno.

“Pareciera que el problema de Uruguay son las investigadoras de las OPV”, aseveró el senador nacionalista Sebastián da Silva. Tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados están trabajando en una preinvestigadora por Cardama. Para Da Silva, hay una carrera “por ver quién es el primero que hace la comisión investigadora”, si la cámara baja, donde “están representados todos los partidos”, o el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría, dijo. “El ciudadano que nos mira tiene que saber: el Frente Amplio está preocupado solo por Cardama y por eso hace todo este artilugio; no está preocupado por los gurises del INAU”, apuntó Da Silva.

Para el FA quieren desviar la atención

“Nunca pensé que se fuera tan insensible para intentar desviar la atención de una estafa al Estado utilizando el fallecimiento de gurises”, señaló el diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve. Señaló que cuando se solicitó la comparecencia de las autoridades del Mides y el INAU “en ningún momento se pidió que vinieran de un día para el otro”, y aseguró que concurrirán a “dar las explicaciones que hay que dar”. La diputada Ana Olivera, también del Frente Amplio, planteó la posibilidad de que se encuentre una fecha previa al 27 de febrero, ya que “hay una resolución tomada que nos impide funcionar mañana”. A su vez, expresó: “Nosotros no podemos jugar a quién es el más sensible”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar