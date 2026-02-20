Alta tensión: entre la investigadora de Cardama y lo que ocurre en el INAU

El arranque de 2026 tiene al astillero Cardama en el ojo de la tormenta. Por este tema y la rescisión del contrato por las patrullas océanicas, generaron enfrentamientos entre oficialismo y oposición. En las últimas horas se escribió un nuevo capítulo, cuando este viernes estaba previsto que la Comisión Permanente del Parlamento recibiera al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para informar sobre las recientes muertes de menores al amparo de ese organismo. Sin embargo, el jueves, en la previa a la comparecencia de las autoridades de la cancillería, la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, informó en sala del cambio de fecha de la citación a Civila para el viernes 27 de febrero, lo que fue objeto de cuestionamientos desde la oposición.