Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carlos Negro |

Fuego cruzado

Álvaro Delgado disparó contra Carlos Negro por restar valor a las propuestas del Partido Nacional

Álvaro Delgado cuestionó la "soberbia" del ministro Carlos Negro y crtiticó que haya dicho que las propuestas realizadas "son una mini LUC que no sirve para nada".

Álvaro Delgado presidente del Directorio blanco disparó contra Carlos Negro.

Álvaro Delgado presidente del Directorio blanco disparó contra Carlos Negro.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, disparó artillería gruesa contra el ministro del Interior, Carlos Negro, al que calificó como "soberbio" por restar valor a las propuestas realizadas por el Partido Nacional.

"Son ideas que no sirven para nada y que en realidad son una mini LUC" habría contestado el ministro, a lo que Delgado replicó: "Hay algo peor que tener ideas buenas o malas, que cada uno puede calificarlas, que es no tener ideas. Es lo que está pasando con este ministro del Interior y con este gobierno en materia de seguridad pública", señaló.

"Yo pensé que el plan de Seguridad estaba hecho antes de la elección", apuntó Álvaro Delgado en rueda de prensa y explicó que el Partido Nacional está concurriendo a la convocatoria del ministro para aportar ideas, aunque ve con sorpresa "que en realidad es para un plan que se va a elaborar para el año que viene, que entrará a regir partir del 2026 y parte en el 2027", agregó.

Carlos Negro en el Parlamento

Carlos Negro dijo en el Parlamento que “Uruguay atraviesa un punto de inflexión en materia de seguridad”.

"La criminalidad “se ha vuelto más violenta, más compleja y más conectada con los mercados ilegales regionales”, expreó el ministro pero aclaró que Uruguay continúa “siendo un país con instituciones fuertes y bajos niveles de corrupción”.

“El crimen organizado en América Latina, y también en Uruguay, es un fenómeno extremadamente variado: desde clanes familiares y pandillas locales, como puede ser el caso hoy de nuestro Uruguay, hasta bandas de alcance regional y redes transnacionales asociadas a economías ilícitas globales”, concluyó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar