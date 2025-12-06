Álvaro Delgado disparó contra Carlos Negro por restar valor a las propuestas del Partido Nacional

"Son ideas que no sirven para nada y que en realidad son una mini LUC" habría contestado el ministro, a lo que Delgado replicó: "Hay algo peor que tener ideas buenas o malas, que cada uno puede calificarlas, que es no tener ideas. Es lo que está pasando con este ministro del Interior y con este gobierno en materia de seguridad pública", señaló.