Álvaro Delgado disparó contra Carlos Negro por restar valor a las propuestas del Partido Nacional

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, disparó artillería gruesa contra el ministro del Interior, Carlos Negro, al que calificó como "soberbio" por restar valor a las propuestas realizadas por el Partido Nacional.
Fuego cruzado
