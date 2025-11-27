Cifras del horror: Israel asesinó a 100 mil palestinos según investigación

Un nuevo análisis del prestigioso Instituto alemán Max Planck de Investigación Demográfica sugiere que el número de palestinos fallecidos como consecuencia de la ofensiva de Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 podría superar las 100 mil personas para finales del año 2024, una cifra significativamente mayor a las 70 mil estimadas previamente por las autoridades palestinas, de acuerdo a la publicación de La Jornada.
El Instituto Planck, una de las instituciones de investigación demográfica más grandes y respetadas de Europa, proyectó que 78 mil 318 muertes directas se habrían producido entre el 7 de octubre de 2023 y el fin de 2024. Reportes del medio Middle East Eye indican que el número de decesos ya habría superado los 100 mil para el 6 de octubre del presente año.
Preocupación humanitaria adicional: muertes en centros de ayuda e impacto de las inundaciones
A estas cifras se suman denuncias por parte de Hamas, que detalló que mil 500 gazatíes perdieron la vida mientras esperaban asistencia en los centros de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza. El grupo de resistencia islámica denunció la muerte de mil 109 civiles hambrientos dentro de estos centros supuestamente debido a disparos y ataques de artillería de las fuerzas de ocupación. Además, el Ministerio de Salud gazatí registró 342 asesinatos durante el periodo del alto el fuego impuesto a partir del 10 de octubre, y más de 15 palestinos murieron en las últimas 24 horas a causa de ataques israelíes.
La situación humanitaria se agrava por las recientes y fuertes inundaciones causadas por las lluvias, que han afectado a miles de palestinos sin hogar en tiendas de campaña. La oficina humanitaria de la ONU informó que al menos 13 mil tiendas han sido dañadas por las precipitaciones, y Amjad Al-Shawa, director de la Red de ONG palestinas, indicó la necesidad urgente de al menos 300 mil tiendas nuevas para albergar a los cerca de 1.5 millones de desplazados. En zonas como Deir al-Balah, las aguas subieron hasta 40 o 50 centímetros, destruyendo refugios y pertenencias. Un hospital de campaña incluso tuvo que suspender operaciones. El vocero de Hamas, Hazem Qassem, aseveró que “todos los esfuerzos del mundo para aliviar el desastre han fracasado debido al asedio israelí”.
Decisiones sobre tierras en Cisjordania
En un contexto de incremento de la violencia por parte de colonos, el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de Tel Aviv aprobó un proyecto de ley que, de confirmarse, facilitará la compra de tierras por parte de colonos israelíes en Cisjordania reocupada. Adicionalmente, la Administración Civil israelí anunció su intención de expropiar vastas extensiones de Sebastia, un importante sitio arqueológico de 182 hectáreas en Cisjordania, lo que representaría la mayor apropiación de tierras de importancia arqueológica por parte de Israel, según un documento obtenido por la agencia Ap.