Cifras del horror: Israel asesinó a 100 mil palestinos según investigación

La situación humanitaria se agrava por las recientes y fuertes inundaciones causadas por las lluvias, que han afectado a miles de palestinos sin hogar en tiendas de campaña. La oficina humanitaria de la ONU informó que al menos 13 mil tiendas han sido dañadas por las precipitaciones, y Amjad Al-Shawa, director de la Red de ONG palestinas, indicó la necesidad urgente de al menos 300 mil tiendas nuevas para albergar a los cerca de 1.5 millones de desplazados. En zonas como Deir al-Balah, las aguas subieron hasta 40 o 50 centímetros, destruyendo refugios y pertenencias. Un hospital de campaña incluso tuvo que suspender operaciones. El vocero de Hamas, Hazem Qassem, aseveró que “todos los esfuerzos del mundo para aliviar el desastre han fracasado debido al asedio israelí”.

Decisiones sobre tierras en Cisjordania

En un contexto de incremento de la violencia por parte de colonos, el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de Tel Aviv aprobó un proyecto de ley que, de confirmarse, facilitará la compra de tierras por parte de colonos israelíes en Cisjordania reocupada. Adicionalmente, la Administración Civil israelí anunció su intención de expropiar vastas extensiones de Sebastia, un importante sitio arqueológico de 182 hectáreas en Cisjordania, lo que representaría la mayor apropiación de tierras de importancia arqueológica por parte de Israel, según un documento obtenido por la agencia Ap.