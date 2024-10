Ana Ferraris denunció opacidad en la Jutep: "No publica sus resoluciones y está obligada a hacerlo"

Ferraris subrayó la paradoja de que la Jutep, creada para garantizar la transparencia, no cumpla con sus obligaciones. "La Jutep no publica sus resoluciones y está obligada a hacerlo", afirmó. Señaló que cualquier persona puede constatar esta omisión visitando el sitio web del organismo, donde las últimas resoluciones disponibles corresponden a casos como los de ANTEL o la Gas Sayago. Este nivel de opacidad generó un aumento en las solicitudes de acceso a la información pública, ya que los ciudadanos recurren a estos mecanismos al no poder acceder directamente a las decisiones de la Junta.