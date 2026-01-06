Andrade: "Latinoamérica enfrenta uno de los ataques más agresivos y debe responder unida"

La doctrina Monroe es un principio de la política exterior estadounidense adoptado por el presidente James Monroe (1817-1825) y sintetizado en la frase "América para los americanos", que procuraba consolidar la hegemonía de Washington en el continente y evitar la presencia o influencia de potencias extrahemisféricas.

Andrade consideró que en el continente, esa tradición de EEUU incluye desde la apropiación de territorios mexicanos en el siglo XIX hasta el Plan Cóndor, las invasiones a Nicaragua, Granada y Venezuela, la "masacre a República Dominicana" o la presión sobre el Canal de Panamá.

Larga lista de agresiones

"Es un largo proceso de injerencia que se recrudece en los últimos 15 o 20 años. Cabe recordar el golpe de Estado a Honduras, el intento de golpe de Estado al (expresidente ecuatoriano Rafael) Correa (2007-2017), el intento de golpe de Estado a Evo (Morales) (2006-2019) (...) Hoy la diferencia es que existe mayor agresividad y contundencia en las declaraciones. Incluso en el lenguaje hay una lógica colonial muy dura", señaló.

El senador dijo que EEUU se mueve con una "lógica desencajada, muy dura, ante la cual la comunidad mundial no ha estado a la altura".

"El ataque a Venezuela es una agresión a América Latina. Se intenta ir por Colombia, por Cuba, se buscó hacer colapsar a la economía brasileña, presionar con tropas para que rompiera (el presidente panameño José Raúl) Mulino el acuerdo con China. Establecieron un memorándum para que los buques norteamericanos pasen gratis por el canal, para intervenir groseramente en las elecciones de Honduras", denunció.

Para Andrade, la creciente agresividad de la política exterior norteamericana, responde a un proceso de declive estructural de su hegemonía global.

Se veía venir

A su juicio, la pérdida de peso económico, comercial y tecnológico de EEUU está tensionando el orden internacional construido en ese período.

"Hace años que se preveía un escenario de estas características, donde el riesgo principal era una mayor agresividad por parte de la principal potencia hegemónica a partir de la Segunda Guerra Mundial. (...) (Con el ataque de EEUU a Venezuela) se ponen en jaque las reglas que nos dimos a la salida de la Segunda Guerra Mundial", afirmó.

Un punto de inflexión fue la invasión a Iraq, en el marco del giro posterior al 11 de setiembre, cuando EEUU comenzó a exigir una "extraterritorialidad agresiva" y a profundizar una lógica de intervención directa, señaló el senador.

"EEUU ha tenido años de injerencia, supremacismo, intervenciones, después golpes de Estado, de invasión con tropas y marines, una lista que es larguísima, de racismo", afirmó.

Andrade interpretó que este cambio "más agresivo de EEUU" tiene "determinantes estructurales".

"Es un imperio en declive que se pone agresivo con sus periferias", afirmó, señalando como factores coyunturales los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, la caída de la popularidad por parte del presidente, Donald Trump, y las elecciones de medio término.

Están reafirmando sin eufemismos la doctrina Monroe, porque hablan de nuestros países como si fuéramos su propiedad

Asimismo, dijo que existe una transformación más profunda en la política estadounidense, donde el eje de las relaciones exteriores se desplazó del Departamento de Estado al Pentágono.

"Hoy algunos se sorprenden de que no se consulte al Congreso, pero la lógica es que hay una concentración muy dura del poder. El Departamento de Defensa pasó a ser más determinante que la diplomacia", afirmó.

Unidad latinoamericana

Alertó sobre los riesgos de una escalada global. Citó estudios que advierten sobre consecuencias catastróficas en caso de una confrontación internacional abierta y sostuvo que el mundo transita una "cornisa dramática", donde la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional "se están pulverizando".

"Estamos viviendo un momento dramático, donde no podemos rebajar una agresión criminal imperialista llamándola simplemente injerencia. Hay que tener claridad", subrayó.

Andrade cuestionó la fragmentación política de Latinoamérica y la subordinación de varios Gobiernos a la agenda estadounidense.

"Vivimos una situación dolorosísima de una América Latina fragmentada, en medio de una agresión. Mientras tanto, varios Gobiernos han tenido una actitud de apoyo explícito, pornográfico a la invasión de EEUU a Venezuela", lamentó.

Mencionó los casos de Argentina, Ecuador y otros países de la región, y señaló que Europa mantiene hoy una "subordinación radical" a Washington.

Frente a ese escenario, llamó a recuperar una lectura geopolítica que, a su juicio, fue erosionada por décadas de "hegemonía neoliberal".

"Muchas veces reflexionamos sin tener en cuenta la dimensión global. Y hoy se disputa brutalmente por espacios de poder, donde América Latina es clave por sus recursos: petróleo, litio, biodiversidad, agua dulce y capacidad de producir alimentos", sostuvo.

03012026-DSC03501 Una multitud repudió en Montevideo la agresión a Venezuela. Diego Lafalche / FocoUy

Para el dirigente comunista, la respuesta no puede limitarse a los Gobiernos y reivindicó el rol de los movimientos sociales, las universidades, el sindicalismo, el cooperativismo y los pueblos originarios en la construcción de una conciencia regional frente a lo que definió como una "ofensiva neocolonial".

"No es solo una tarea de los Estados. Es una tarea de amplios sectores populares despertar un sentido de solidaridad y unidad frente al nivel de agresión que estamos viviendo", afirmó.

Respuesta uruguaya

Consultado sobre la posición del Gobierno uruguayo frente al ataque de EEUU a Venezuela, Andrade señaló que el Ejecutivo tiene una "estrategia", aunque remarcó que no sabe si tendrá resultados.

"Varios Gobiernos, incluido Uruguay, buscan tener una postura medida para lograr sumar a Gobiernos de distintos signos. No tengo claro si esa estrategia va a tener resultados o no. Pero me parece que es lo que se intentó priorizar desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas para ver si se logra un arco amplio", afirmó.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo el domingo que su país busca respaldo internacional para encontrar una salida pacífica para la crisis en Venezuela.