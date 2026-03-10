ANEP inauguró la nueva Escuela Técnica de Casavalle

En un acto encabezado por las máximas autoridades de la enseñanza, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) inauguró oficialmente este lunes la nueva Escuela Técnica de Casavalle. El moderno centro educativo, perteneciente a la UTU (DGETP), representa un hito histórico para el barrio al convertirse en su primer centro de educación media superior.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La obra demandó una inversión cercana a los 100 millones de pesos y cuenta con una infraestructura de 1.540 metros cuadrados edificados sobre un predio de 6.600 metros. "Más que un local lindo, es una restitución de derechos para la zona", subrayó la directora general de UTU, Virginia Verderese, durante la ceremonia.
Infraestructura y capacidad
El nuevo edificio está diseñado para albergar a más de 400 estudiantes, aunque actualmente ya asisten 110 alumnos bajo la guía de un equipo multidisciplinario de 40 docentes, psicólogos y personal administrativo. Las instalaciones incluyen:
-
Áreas técnicas: Talleres especializados en Gastronomía, Estética, Mecánica, Electrónica y Laboratorios de Ciencias.
Espacios comunes: Cuatro aulas teóricas, sala de informática, biblioteca y áreas de administración.
Deporte y recreación: Una cancha polideportiva reglamentaria con gradas y casi 2.000 metros cuadrados de espacios exteriores acondicionados.
Oferta educativa y Programa Rumbo
La escuela ya ofrece Bachilleratos Técnicos Profesionales en áreas de alta demanda como Soporte Técnico, Gastronomía, Estética Personal y Deporte.
Además, se destacó la implementación del Programa Rumbo, una modalidad que permite a jóvenes y adultos (mayores de 18 años) completar la educación media básica en solo un año, facilitando la continuidad educativa de los vecinos de Casavalle mediante un formato presencial y semipresencial.
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, definió el proyecto como un "punto de partida" largamente esperado por la comunidad, que permitirá ampliar las propuestas educativas en el territorio de forma sostenida.