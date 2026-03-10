ANEP inauguró la nueva Escuela Técnica de Casavalle

Áreas técnicas: Talleres especializados en Gastronomía, Estética, Mecánica, Electrónica y Laboratorios de Ciencias.

Espacios comunes: Cuatro aulas teóricas, sala de informática, biblioteca y áreas de administración.

Deporte y recreación: Una cancha polideportiva reglamentaria con gradas y casi 2.000 metros cuadrados de espacios exteriores acondicionados.

Oferta educativa y Programa Rumbo

La escuela ya ofrece Bachilleratos Técnicos Profesionales en áreas de alta demanda como Soporte Técnico, Gastronomía, Estética Personal y Deporte.

Además, se destacó la implementación del Programa Rumbo, una modalidad que permite a jóvenes y adultos (mayores de 18 años) completar la educación media básica en solo un año, facilitando la continuidad educativa de los vecinos de Casavalle mediante un formato presencial y semipresencial.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, definió el proyecto como un "punto de partida" largamente esperado por la comunidad, que permitirá ampliar las propuestas educativas en el territorio de forma sostenida.