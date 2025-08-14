El senador Aníbal Pereyra (Frente Amplio) calificó de “racistas y homofóbicos” los insultos que Sebastián Da Silva (Partido Nacional) lanzó contra su par Nicolás Viera durante la interpelación al ministro Fratti. Al declarar en Nada que perder (M24), Pereyra sostuvo que “todo ese tipo de acusaciones y agravios los tenemos que repudiar, sea quien sea que lo haga” y que el Parlamento “tiene que abordar el tema”, ya que claramente “pasó una raya”.
Bajísimo el nivel
Aníbal Pereyra pide intervención del Parlamento tras insultos homofóbicos de Da Silva
El senador frenteamplista alertó que el episodio “marca un límite” en el debate político y reclamó que la Cámara actué frente a comentarios de odio.