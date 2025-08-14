Aníbal Pereyra pide intervención del Parlamento tras insultos homofóbicos de Da Silva

Desde filas coalicionistas

El diputado Felipe Schipani (Partido Colorado) expresó este jueves su “vergüenza” por el “nivel de agravio” que, según dijo, se ha instalado en el Senado de la República, luego de la interpelación al ministro de Ganadería, Fernando Mattos, que terminó suspendida por insultos y faltas de respeto.

En un mensaje publicado en la red X, Schipani sostuvo que no se trata de un episodio aislado y que “durante este período el Senado ha sido noticia demasiadas veces por agravios, peleas y descalificaciones”. El legislador remarcó que es posible debatir con firmeza y profundidad “sin llegar a este tipo de escándalos”, y advirtió que el Parlamento “debería ser ejemplo de respeto y debate democrático, no un escenario de peleas que alejan a la gente de la política”.

Schipani advirtió que estas conductas “degradan la democracia, erosionan la confianza de la ciudadanía en los partidos y en la política, y lastiman la institucionalidad”. Según dijo, el Uruguay “no estaba acostumbrado” a un clima de confrontación tan marcado en la Cámara Alta.