Oddone resaltó el rol clave de las pymes para el impulso a la productividad

Asimismo, se anunció una coordinación estrecha con ANDE y el Ministerio de Industria para promover programas de capacitación, innovación y financiamiento que fortalezcan la competitividad de las pymes.

Mercados y financiamiento

En lo relativo al acceso a mercados, se enfatizó la necesidad de impulsar la internacionalización de las empresas en coordinación con la Cancillería, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades y diversificar las oportunidades comerciales para las pymes, incluidas las del interior del país.

Sobre financiamiento, el ministro reconoció que “nuestro financiamiento es extraordinariamente caro” y dejó claro que se están tomando medidas para mejorar costos y condiciones generales. El objetivo es facilitar condiciones más favorables para que las pymes accedan a recursos que les permitan invertir, innovar y crecer.

El encuentro evidenció una agenda orientada a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas como motor de desarrollo, con especial atención al empleo femenino y a las oportunidades para empresas del interior. Se espera que las iniciativas previstas, en coordinación entre ministerios y agencias público-privadas, impulsen la productividad, la expansión en mercados externos y una mejora en las condiciones de financiamiento para este segmento clave de la economía.