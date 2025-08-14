El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó del encuentro, organizado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en Atlántida, en el marco del Día Nacional de las MIPYMES y en su discurso, resaltó especialmente la relevancia del empleo femenino dentro de este sector, tanto en la fuerza laboral como en la presencia de mujeres propietarias y socias de empresas.
Agenda orientada a fortalecer el sector
Oddone resaltó el rol clave de las pymes para el impulso a la productividad
El ministro Oddone subrayó la importancia de las pymes para lograr altos niveles de integración social, destacando su papel fundamental en el desarrollo económico y la generación de empleo.