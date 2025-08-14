Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Perchman | Nacional | Peñarol

lo votaron para otra cosa

Charquero cruzó a Perchman: "que no desvíe el foco, hoy el que está celebrando es Peñarol"

El vice de Nacional había criticado a Martín Charquero por difundir noticias que no serían verdad y por una "tendencia" en la campaña electoral tricolor.

El periodista deportivo Martín Charquero respondió a las críticas del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y le pidió que, en lugar de polemizar con la prensa, se concentre en la situación del club. Las declaraciones de Charquero se dan luego de que Perchman lo acusara de tener una "tendencia" en su contra durante la campaña electoral y de mentir sobre supuestas asperezas con los jugadores del plantel.

Flavio Perchman vicepresidente de Nacional dijo en Pasión Tricolor: "Con Martín (Charquero) tuve un par de cruces, tuvo una tendencia en la campaña electoral, y ya sé por dónde se entera de las cosas” afirmó. Y también dijo que era mentira lo manifestado por Charquero en relación a las rispideces que tendrían los jugadores del plantel tricolor con el vicepresidente por sus declaraciones publicas.

"La gente lo votó para que dé alegrías a Nacional"

Durante el programa Minuto1 de Carve Deportiva, Charquero se refirió directamente a Perchman. "Lo único que me nace decir es que, Flavio, en vez de querer pelearte conmigo con frases que no se ajustan a la realidad, yo creo que la gente lo votó para que le dé alegrías a Nacional, no para que se pelee con los periodistas", declaró.

El periodista subrayó la importancia de no desviar la atención de los problemas actuales del club, haciendo hincapié en las recientes derrotas de Nacional en el Torneo Apertura y en la final del Intermedio:

“no hay que desviar la estrategia de todo lo que está pasando a Nacional después de la derrota del otro día. Hoy la gente de Peñarol es la que está celebrando...desviar el foco con una situación que esta pasando...Nacional perdió el apertura, perdió la final del intermedio, hay jugadores que el mismo Flavio los eligió, que los trajo, que no estuvieron a la altura, con inversiones millonarias para Nacional”, agregó Charquero, poniendo en relieve las responsabilidades de la dirigencia.

Antecedentes de cruces entre Perchman y la prensa

Esta no es la primera vez que Flavio Perchman protagoniza un tenso cruce con periodistas. A fines del año pasado, el vicepresidente de Nacional llamó a Canal 10 y se comunicó en vivo con el programa "Punto Penal" para hacer aclaraciones sobre algunas informaciones. En esa ocasión, Perchman se mostró molesto por lo que consideraba "mala leche" en las publicaciones que le llegaban.

En ese programa, Perchman tuvo un fuerte intercambio con el periodista Daniel Richard, a quien le dijo que "casi siempre estás tirando fruta" y tildó de "disparate" la información sobre el supuesto sueldo que se le habría ofrecido a un jugador.

