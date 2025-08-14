Charquero cruzó a Perchman: "que no desvíe el foco, hoy el que está celebrando es Peñarol"

El periodista subrayó la importancia de no desviar la atención de los problemas actuales del club, haciendo hincapié en las recientes derrotas de Nacional en el Torneo Apertura y en la final del Intermedio:

“no hay que desviar la estrategia de todo lo que está pasando a Nacional después de la derrota del otro día. Hoy la gente de Peñarol es la que está celebrando...desviar el foco con una situación que esta pasando...Nacional perdió el apertura, perdió la final del intermedio, hay jugadores que el mismo Flavio los eligió, que los trajo, que no estuvieron a la altura, con inversiones millonarias para Nacional”, agregó Charquero, poniendo en relieve las responsabilidades de la dirigencia.

Antecedentes de cruces entre Perchman y la prensa

Esta no es la primera vez que Flavio Perchman protagoniza un tenso cruce con periodistas. A fines del año pasado, el vicepresidente de Nacional llamó a Canal 10 y se comunicó en vivo con el programa "Punto Penal" para hacer aclaraciones sobre algunas informaciones. En esa ocasión, Perchman se mostró molesto por lo que consideraba "mala leche" en las publicaciones que le llegaban.

En ese programa, Perchman tuvo un fuerte intercambio con el periodista Daniel Richard, a quien le dijo que "casi siempre estás tirando fruta" y tildó de "disparate" la información sobre el supuesto sueldo que se le habría ofrecido a un jugador.