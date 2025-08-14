Viera sobre agravio de Da Silva: "No puedo aceptar disculpas por un delito de odio"

El senador sostuvo que el insulto recibido es parte de una conducta sistemática hacia su persona y que el Parlamento debería actuar como ejemplo para el resto de la sociedad. “No me interesa hablar con malas personas. Lo voy a respetar en su condición de legislador, pero no tengo ninguna necesidad ni ganas de tener vínculo personal”.

Respecto a las acusaciones de Da Silva sobre haberlo llamado “estafador”, Viera fue tajante: “No creo que Sebastián Da Silva sea estafador porque no tengo ninguna prueba para decirlo. Y tampoco lo dije”. Explicó que en su intervención mencionó que el senador nacionalista había recomendado invertir en Conexión Ganadera, “la mayor estafa de la historia del país”, pero que nunca lo vinculó directamente con la maniobra.

Sobre la posibilidad de denuncia

Viera indicó que evalúa, junto a su equipo y la bancada del Frente Amplio, las acciones políticas y legales a seguir. Recordó que el reglamento de la Cámara establece sanciones que pueden ir desde la corrección de la conducta hasta medidas más severas. “Lo que no puede pasar es que quede impune un episodio que tiene que ser ejemplarizante, porque no es posible que sigamos instalando que ejercer violencia contra los demás es natural”, señaló.