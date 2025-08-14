Hacete socio para acceder a este contenido

Política Viera | odio | Da Silva

Evalúa acciones políticas y legales

Viera sobre agravio de Da Silva: "No puedo aceptar disculpas por un delito de odio"

“En este país, decirle ‘puto de mierda’ a alguien, aludiendo a la sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado”, dijo el senador Nicolás Viera.

Por Redacción Caras y Caretas

El senador frenteamplista Nicolás Viera se refirió este jueves a los insultos que le propinó el senador nacionalista Sebastián Da Silva, asegurando que no aceptará las disculpas por tratarse de expresiones homofóbicas y de odio.

En conferencia deprensa, Viera sostuvo que el episodio “tiene que llamar a la reflexión” y criticó el tono general del intercambio, que comenzó —según dijo— con agravios al expresidente José Mujica, al Frente Amplio, al Movimiento de Participación Popular y a su persona. Relató que mientras hacía uso de la palabra, Da Silva se paró “a menos de un metro mío, intimidándome, haciéndome señas con las manos, insultándome de todas las formas y terminó como terminó”.

Sobre el pedido de disculpas por parte de Da Silva, fue contundente al decir "no puedo hacer las discupas por un delito de odio". “En este país, decirle ‘puto de mierda’ a alguien, aludiendo a la sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado”.

El senador sostuvo que el insulto recibido es parte de una conducta sistemática hacia su persona y que el Parlamento debería actuar como ejemplo para el resto de la sociedad. “No me interesa hablar con malas personas. Lo voy a respetar en su condición de legislador, pero no tengo ninguna necesidad ni ganas de tener vínculo personal”.

Respecto a las acusaciones de Da Silva sobre haberlo llamado “estafador”, Viera fue tajante: “No creo que Sebastián Da Silva sea estafador porque no tengo ninguna prueba para decirlo. Y tampoco lo dije”. Explicó que en su intervención mencionó que el senador nacionalista había recomendado invertir en Conexión Ganadera, “la mayor estafa de la historia del país”, pero que nunca lo vinculó directamente con la maniobra.

Sobre la posibilidad de denuncia

Viera indicó que evalúa, junto a su equipo y la bancada del Frente Amplio, las acciones políticas y legales a seguir. Recordó que el reglamento de la Cámara establece sanciones que pueden ir desde la corrección de la conducta hasta medidas más severas. “Lo que no puede pasar es que quede impune un episodio que tiene que ser ejemplarizante, porque no es posible que sigamos instalando que ejercer violencia contra los demás es natural”, señaló.

