Ante arremetida arancelaria de Trump, ¿qué medidas tomará Uruguay y qué pasará con el Mercosur?

Comunicación con Brasil

Otro detalle que hay que considerar en este estado de cosas, es que si los países afectados por estos aranceles "trumpistas" toman medidas de "desquite", Estados Unidos ya amenazó con imponerles gravámenes más altos.

Algo así podría ocurrir con Brasil, por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intentaría negociar con el presidente Lula da Silva para que el Mercosur asuma una postura en bloque. Para ello, según informó La Diaria a partir de datos aportados por fuentes de la citada cartera, ya se estarían estableciendo contactos con el gobierno brasileño.

Perfil bajo y a la espera

Paralelamente, el gobierno uruguayo intentará abrir negociaciones con Estados Unidos. Tales instancias serían posibles ya que estas nuevas medidas arancelarias establecen que si los países afectados revisan sus aranceles a productos estadounidenses, el gobierno de Trump también podrían estudiar algunas modificaciones.

Aunque están abiertos estos dos frentes (con Brasil y con Estados Unidos), el gobierno uruguayo no tomará por ahora ninguna acción concreta. Según las fuentes consultadas por La Diaria, la idea es mantener un perfil bajo y esperar a que se despeje el panorama y se explicite la voluntad del gobierno de Trump para negociar.

El 10%

Como ya se informó, Uruguay está entre los país "menos" afectados por estas recientes (y estridentes) medidas impulsadas por Trump. Esto es, las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos tendrán un arancel del 10%.

Según la información divulgada oficialmente por la Casa Blanca este miércoles, habrá tarifas más altas para los países con los que tiene los mayores déficits comerciales.

"El presidente (Donald) Trump impondrá un arancel del 10% a todos los países. Esto entrará en vigor el 5 de abril de 2025 a las 00:01 EDT (hora del Este de EEUU, 04:01 GMT). El presidente Trump impondrá un arancel recíproco más alto individualizado a los países con los que EEUU tiene los mayores déficits comerciales. Todos los demás países seguirán sujetos al arancel base original del 10%. Esto entrará en vigor el 9 de abril de 2025 a las 00:01 EDT", indica el texto.

Además, Estados Unidos no impondrá aranceles recíprocos completos a sus socios comerciales, sino que cobrará aproximadamente la mitad de los aranceles que otros países imponen a los productos estadounidenses. "Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que nos han estado cobrando. Por lo tanto, los aranceles no serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido difícil para muchos países que no lo querían", dijo Trump en su discurso.

Carne complicada

La situación complicada la tendrá el sector de carne en Uruguay, que representa uno de los porcentajes más alto del total de exportaciones. Según el vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez, "en términos absolutos, nos vimos perjudicados" (La Diaria).

No obstante, indicó Márquez en diálogo con La Diaria, todavía hay que esperar para evaluar el impacto de las medidas. “He escuchado ‘nos trataron mejor que a otros países’, pero ojo, esto no significa que nos vaya a ir mejor”. Por tanto, hay que ser “muy cautos y no decir que el Mercosur fue de los menos perjudicados, porque los aranceles nos subieron y quizás nos vamos a ver más perjudicados en otros mercados”