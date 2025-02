ASSE: gobierno electo pidió información por deudas y las casi 500 presupuestaciones

Hay 100 millones de dólares comprometidos

El gobierno entrante maneja desde hace semanas que ASSE tiene comprometidos unos US$ 100 millones para proveedores que aún no ha pagado, aunque desde el equipo económico mantienen que todos los datos continúan siendo en base a "información oficiosa" que las autoridades actuales todavía no han oficializado.

Danza expuso que también consultaron por la "presupuestación de funcionaraios que han entrado a ASSE, qué tareas van a desempeñar y dónde van a estar". El directorio aprobó a fines de enero la presupuestación de 484 personas mediante Comisión de Apoyo o Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental; varios de ellos vinculados a jerarcas políticos de esta administración.

El futuro presidente de ASSE detalló que también solicitaron saber "la demanda de espera por departamento", la "situación de los niños, niñas y adolescentes", puntos referidos a la salud mental, al estado actual de la flota de SAME 105 y la flota automotora dedicada a servicios de asistencia.

Danza agregó que no se estableció un plazo puntual para que las autoridades actuales respondan las preguntas, aunque “se acordó un tiempo razonable de respuesta de entre una semana y diez días”.