Astesiano evalúa denunciar a exjefe de Inteligencia por borrar chats con Lacalle Pou

La noche de la detención de Astesiano en Suárez y Reyes

La noche del 25 de setiembre de 2022, Correa llegó junto a otro policía a la residencia presidencial para detener a Astesiano y requisarle el celular. Si bien, un primer momento, la exfiscal Fossati aseguró que la Policía le informó que el celular pertenecía a Presidencia, documentos que divulgó Gabriel Pereyra en la red social X demostró que el teléfono de Astesiano era particular y no oficial. "Me mintieron", dijo Fossati.