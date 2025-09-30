Atentado: "A mí no me van a amedrentar", dijo Mónica Ferrero

Horas más tarde el mandatario se reunió con los líderes políticos Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres.

"El narco ha identificado a su enemigo"

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda, dio cuenta de lo conversado entre los líderes de oposición y el presidente Yamandú Orsi, en la tarde de este lunes 29 de setiembre a propósito del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ocurrido en su casa este domingo 28 de setiembre.

“Hoy, el narco ha identificado a su enemigo, y ese enemigo se llama Mónica Ferrero”, planteó en rueda de prensa. Para Ojeda, “es resorte del sistema cuidar a la persona que hoy tiene la responsabilidad de avanzar contra el narco”.

En este marco, contó que mantuvo una conversación con la líder del Ministerio Público. “Les cuento. Hoy tuve una conversación con ella y me dijo: ‘A mí no me van a amedrentar’”, reveló.

“Nos dijeron que estaban trabajando en el operativo de seguridad de la fiscal de Corte, pero no hubo ningún anuncio de cosas puntuales que se fueran a hacer a partir de ahora”, dijo quien agradeció al presidente por la convocatoria.