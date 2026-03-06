Orsi convocó para el lunes al Consejo de Ministros para avanzar en agenda de gobierno

El presidente Yamandú Orsi convocó para el lunes próximo al Consejo de Ministros, a fin de avanzar en la agenda de gobierno, en particular a los anuncios del discurso ante la Asamblea General, como la necesidad de avanzar en la ley de empleo juvenil, en el plan de seguridad, el programa Más Barrio, el proyecto del Ministerio de Justicia.
concretando anuncios
