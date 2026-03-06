Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

concretando anuncios

Orsi convocó para el lunes al Consejo de Ministros para avanzar en agenda de gobierno

El Consejo de Ministros analizará la ley de empleo juvenil, en el plan de seguridad, el programa Más Barrio, el proyecto del Ministerio de Justicia.

Orsi reúne al Consejo de Ministros.

Orsi reúne al Consejo de Ministros.

 Dante. Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi convocó para el lunes próximo al Consejo de Ministros, a fin de avanzar en la agenda de gobierno, en particular a los anuncios del discurso ante la Asamblea General, como la necesidad de avanzar en la ley de empleo juvenil, en el plan de seguridad, el programa Más Barrio, el proyecto del Ministerio de Justicia.

A su vez, este viernes se realizaron diferentes reuniones en Presidencia con los ministros de Relaciones Exteriores Mario Luberkin, de Economía Gabriel Oddone, de Ambiente Edgardo Ortuño, de Transporte Lucía Etcheverry, y de Industria Fernanda Cardona, informó Subrayado.

La finalidad de estos encuentros era generar contenidos para el encuentro del próximos lunes.

Anuncios en el discurso

Sobre los anuncios realizados el pasado lunes por el presidente Orsi ante la Asamblea General, desde el gobierno se afirma que más del 80% de los compromisos asumidos en la campaña electoral están "en ejecución".

Además de los compromisos lectorales, Orsi hizo algunos anuncios, como el envío de un proyecto de ley al Parlamento para crear el Ministerio de Justicia, otro para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y también otro referido al empleo juvenil. Y aseguró que este año empezarán las obras para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida.

También habló de "acelerar" la ejecución de políticas y también "comunicar mejor", porque aunque el gobierno lleva más del 80% de los compromisos asumidos en campaña en ejecución, esto no está siendo valorado por la ciudadanía.

Dejá tu comentario

Te puede interesar