Orsi convocó para el lunes al Consejo de Ministros para avanzar en agenda de gobierno

Anuncios en el discurso

Sobre los anuncios realizados el pasado lunes por el presidente Orsi ante la Asamblea General, desde el gobierno se afirma que más del 80% de los compromisos asumidos en la campaña electoral están "en ejecución".

Además de los compromisos lectorales, Orsi hizo algunos anuncios, como el envío de un proyecto de ley al Parlamento para crear el Ministerio de Justicia, otro para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y también otro referido al empleo juvenil. Y aseguró que este año empezarán las obras para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida.

También habló de "acelerar" la ejecución de políticas y también "comunicar mejor", porque aunque el gobierno lleva más del 80% de los compromisos asumidos en campaña en ejecución, esto no está siendo valorado por la ciudadanía.