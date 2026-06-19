Ministerio del Interior instaló Comisión de Vivienda junto a sindicatos policiales

Durante la reunión se realizó una actualización para analizar distintas propuestas y líneas de acción orientadas a fortalecer las políticas habitacionales dirigidas al personal policial, constituyendo la vivienda uno de los pilares fundamentales del bienestar integral de los funcionarios policiales y de sus familias.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una agenda de trabajo permanente que permita identificar necesidades, evaluar proyectos y promover acciones concretas en materia habitacional, reafirmando el compromiso institucional con la construcción de mejores condiciones para los policías y sus familias.