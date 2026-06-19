El pasado miércoles 17 de junio, se realizó la primera reunión de la Comisión de Vivienda, de la que participaron jerarcas ministeriales y representantes de tres sindicatos policiales: Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi), y el Sindicato Policial Nacional (Sipolna).
Situación habitacional
Ministerio del Interior instaló Comisión de Vivienda junto a sindicatos policiales
La comisión está destinada a promover mejores oportunidades de acceso a situaciones habitacionales para los integrantes de la Policía Nacional y sus familias.