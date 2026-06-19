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Política comisión | Vivienda | sindicatos

Situación habitacional

Ministerio del Interior instaló Comisión de Vivienda junto a sindicatos policiales

La comisión está destinada a promover mejores oportunidades de acceso a situaciones habitacionales para los integrantes de la Policía Nacional y sus familias.

Ministerio del Interior y sindicatos policiales integran la Comisión de Vivienda.

Ministerio del Interior y sindicatos policiales integran la Comisión de Vivienda.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El pasado miércoles 17 de junio, se realizó la primera reunión de la Comisión de Vivienda, de la que participaron jerarcas ministeriales y representantes de tres sindicatos policiales: Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi), y el Sindicato Policial Nacional (Sipolna).

Por la cartera estuvieron presentes el Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, Dr. Gerardo Siri; el Subdirector General de la Secretaria del Ministerio del Interior, Ruben Amato; la Directora de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP), Comisario General María Belén Camejo.

Cometido de la Comisión de Vivienda

La mesa de trabajo y coordinación está destinada a promover iniciativas que contribuyan a mejorar oportunidades de acceso a situaciones habitacionales para los integrantes de la Policía Nacional y sus familias.

Durante la reunión se realizó una actualización para analizar distintas propuestas y líneas de acción orientadas a fortalecer las políticas habitacionales dirigidas al personal policial, constituyendo la vivienda uno de los pilares fundamentales del bienestar integral de los funcionarios policiales y de sus familias.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una agenda de trabajo permanente que permita identificar necesidades, evaluar proyectos y promover acciones concretas en materia habitacional, reafirmando el compromiso institucional con la construcción de mejores condiciones para los policías y sus familias.

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