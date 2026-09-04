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Montevideo | Asunción | conexión

Cinco por semana

LATAM anunció nueva conexión Montevideo-Asunción

Presidente de LATAM anunció una nueva ruta Asunción-Montevideo desde el primer trimestre de 2027, con 5 frecuencias semanales y 7.000 asientos disponibles.

Desde 2027 LATAM conectará Montevideo-Asunción.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Tras una reunión entre el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme y presidente de LATAM, Roberto Alvo, la compañía anunció una nueva ruta entre Asunción y Montevideo, con cinco frecuencias semanales desde el primer trimestre de 2027 y cerca de 7.000 asientos disponibles por semana.

El anuncio fue realizado oficialmente durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, donde participaron las autoridades paraguayas y representantes de la compañía aérea. Al término del encuentro, Alvo destacó el crecimiento que viene experimentando Paraguaya y anunció la incorporación de la nueva conexión entre Asunción y Montevideo, que comenzará a operar en 2027.

Cinco vuelos semanales

“Estamos muy contentos porque hemos visto un desarrollo del país que nos sorprende muy gratamente, y vinimos a anunciar nuevos vuelos, que vamos a conectar Asunción con Montevideo a partir del primer trimestre del próximo año, cinco veces por semana. Y esa es la manera en la cual LATAM acompaña el crecimiento del país y sigue conectando el Paraguay con el mundo”, expresó Alvo.

La nueva ruta contará con una oferta aproximada de 7.000 asientos por semana y permitirá fortalecer la conexión entre Paraguay y Uruguay, además de ampliar las alternativas de conexión internacional a través de los hubs de LATAM en São Paulo, Santiago y Lima.

Conectividad estratégica que consolidar a Paraguay como hub regional

Por su parte, el viceministro de Industria de Paraguay, Javier Viveros, destacó que el aumento de la conectividad aérea constituye un factor estratégico para Paraguay, por su impacto en el clima de negocios, la generación de empleo y el desarrollo turístico.

Señaló además que el país tiene condiciones para consolidarse como un hub regional, aprovechando su ubicación estratégica y el flujo de visitantes de la zona de la Triple Frontera.

“Vamos a seguir trabajando para que Paraguay pueda convertirse realmente en el corazón de Sudamérica en términos de conectividad”, afirmó Viveros.

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