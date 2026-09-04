Tras una reunión entre el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme y presidente de LATAM, Roberto Alvo, la compañía anunció una nueva ruta entre Asunción y Montevideo, con cinco frecuencias semanales desde el primer trimestre de 2027 y cerca de 7.000 asientos disponibles por semana.
Cinco por semana
LATAM anunció nueva conexión Montevideo-Asunción
Presidente de LATAM anunció una nueva ruta Asunción-Montevideo desde el primer trimestre de 2027, con 5 frecuencias semanales y 7.000 asientos disponibles.