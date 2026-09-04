LATAM anunció nueva conexión Montevideo-Asunción

La nueva ruta contará con una oferta aproximada de 7.000 asientos por semana y permitirá fortalecer la conexión entre Paraguay y Uruguay, además de ampliar las alternativas de conexión internacional a través de los hubs de LATAM en São Paulo, Santiago y Lima.

Conectividad estratégica que consolidar a Paraguay como hub regional

Por su parte, el viceministro de Industria de Paraguay, Javier Viveros, destacó que el aumento de la conectividad aérea constituye un factor estratégico para Paraguay, por su impacto en el clima de negocios, la generación de empleo y el desarrollo turístico.

Señaló además que el país tiene condiciones para consolidarse como un hub regional, aprovechando su ubicación estratégica y el flujo de visitantes de la zona de la Triple Frontera.

“Vamos a seguir trabajando para que Paraguay pueda convertirse realmente en el corazón de Sudamérica en términos de conectividad”, afirmó Viveros.