Firman convenio que subsidia alquiler a mujeres víctimas de violencia de género

Las postulaciones son realizadas por el Mides a través de una comisión interinstitucional integrada por los organismos participantes.

El programa también prevé otras respuestas habitacionales como viviendas transitorias o permanentes, cupos en vivienda nueva, materiales y mano de obra para mejoras habitacionales y viviendas de la Agencia Nacional de Vivienda destinadas a situaciones de emergencia crítica.

Plan Quinquenal de Vivienda

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que estas acciones se enmarcan en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional. Recordó que estos subsidios se suman otras acciones que lleva a cabo su cartera, “porque nunca son suficientes”. Entiende fundamental el acompañamiento y la materialidad de la vivienda.

Insistió en la importancia de ir evaluando la política pública de forma permanente para que responda a las necesidades de la población, con el trabajo interinstitucional como aliado. Esto implica sentarse a pensar juntos las políticas públicas para la gente y llevar a cabo las acciones con las personas, enfatizó.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, hizo referencia a lo que definió como “una realidad durísima que se cobra la vida de muchas mujeres”, e insistió en que no deben naturalizarse los comportamientos de dominación, opresión y violencia de los varones. Dijo que es una “tragedia social” que tiene causas en un orden social.

Insistió en que no puede abordarse en una sola dimensión, y en que la posibilidad de brindar una vivienda para que esa mujer se emancipe sola o con sus hijos, es un componente fundamental y no una herramienta auxiliar. Valoró el trabajo conjunto para lograr un abordaje integral y ratificó que esa es la vocación del Gobierno Nacional, que está alineada a priorizar temas sociales, sobre todo los vinculados a los sectores más golpeados por la desigualdad.