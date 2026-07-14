Firman convenio que subsidia alquiler a mujeres víctimas de violencia de género

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial junto al Ministerio de Desarrollo Social amplían un convenio con Inmujeres para brindar soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género.
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Serán 500 los subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y corresponden a mujeres que reciben acompañamiento de servicios especializados del propio ministerio, de los gobiernos departamentales o de organizaciones de la sociedad civil.
El convenio
El convenio, que data del 2009, da continuidad al programa de soluciones habitacionales para mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La novedad es la posibilidad de financiar, además del alquiler, gastos asociados al contrato, como las comisiones inmobiliarias y, en casos debidamente fundamentados, los gastos comunes.
Las postulaciones son realizadas por el Mides a través de una comisión interinstitucional integrada por los organismos participantes.
El programa también prevé otras respuestas habitacionales como viviendas transitorias o permanentes, cupos en vivienda nueva, materiales y mano de obra para mejoras habitacionales y viviendas de la Agencia Nacional de Vivienda destinadas a situaciones de emergencia crítica.
Plan Quinquenal de Vivienda
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que estas acciones se enmarcan en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional. Recordó que estos subsidios se suman otras acciones que lleva a cabo su cartera, “porque nunca son suficientes”. Entiende fundamental el acompañamiento y la materialidad de la vivienda.
Insistió en la importancia de ir evaluando la política pública de forma permanente para que responda a las necesidades de la población, con el trabajo interinstitucional como aliado. Esto implica sentarse a pensar juntos las políticas públicas para la gente y llevar a cabo las acciones con las personas, enfatizó.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, hizo referencia a lo que definió como “una realidad durísima que se cobra la vida de muchas mujeres”, e insistió en que no deben naturalizarse los comportamientos de dominación, opresión y violencia de los varones. Dijo que es una “tragedia social” que tiene causas en un orden social.
Insistió en que no puede abordarse en una sola dimensión, y en que la posibilidad de brindar una vivienda para que esa mujer se emancipe sola o con sus hijos, es un componente fundamental y no una herramienta auxiliar. Valoró el trabajo conjunto para lograr un abordaje integral y ratificó que esa es la vocación del Gobierno Nacional, que está alineada a priorizar temas sociales, sobre todo los vinculados a los sectores más golpeados por la desigualdad.