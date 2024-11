Bergara puso en su lugar a Delgado: nombrar a Astori fue "de mal gusto"

La candidata a la vicrpesidenta por la oposición, Carolina Cosse, dijo al terminar el debate que su que su compañero de fórmula estuvo “excelente” y “lleno de propuestas”. “Le habló a la gente, bajando a la realidad las propuestas, muy constructivo. Creo que realmente fue un aporte muy muy importante”, puntualizó. La exintendenta de Montevideo dijo que Delgado, en cambio, no mostró ese perfil: “Yo creo que Delgado tiene que agradecer al Frente Amplio por tener un programa, porque si no tuviéramos un programa, Delgado no hubiera tenido debate”.