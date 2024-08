Bianchi acusó a periodistas de no tener ética por no invitarla a programa de televisión

Pero el escándalo creció, cuando la senadora reconoció que realizaba este tipo de publicaciones falsas a propósito. En declaraciones de prensa Bianchi dijo: "Otra vez lo mismo. Lo hice a propósito. Pero enseguida lo aclaro. Era claramente falsa. La otra vez que lo hice a propósito, que creo fue con Chávez [en realidad fue sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro] y Escobar, no pedí disculpas y me lo reprocharon. La lógica es el efecto. Yo no soy publicista ni nada por el estilo. Lo hago en el momento. Estoy haciendo otra cosa, lo veo y lo hago. No se crean que lo craneo, soy bastante espontánea. ¿Pero pueden ser posibles, pueden ser ciertas? Esa es la pregunta que yo hago” expresó la dirigente del Partido Nacional.

En el programa Séptimo Día abordaron estas declaraciones y noticias falsas compartidas por la senadora, lo que enfureció a Graciela Bianchi quien les respondió por redes sociales:

“En Teledoce, en un programa ‘periodístico’ están hablando de mí sin mi presencia. Por lo menos es falta de ética de periodistas y políticos. ¿Me tienen miedo? Lo mínimo que tendrían que haber hecho es invitarme. Lo que sí queda claro que no entienden nada: yo busqué que quedara claro que Andrade como todo el Fapit respalda a Maduro y en consecuencia la dictadura venezolana”.

Pese a escribirles, dijo que no los estaba viendo porque mira Santo y Seña. Para completar el panorama, Bianchi bajó la publicación que realizó contra los periodistas y aclaró "que nadie me pidió que bajara los twits. Lo hice porque para mí es episodio superado. Hay que tener en cuenta que todos nos podemos equivocar. Seguimos con las realizaciones del gobierno y con las propuestas" remarcó.