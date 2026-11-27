Luego de que agentes de Inteligencia de la Policía obtuviera el dato de que en el lugar cercano al Parque Lecocq había armas escondidas, personal del Departamento de Homicidios se hizo presente en Camino del Tranvía a la Barra y Camino Paurú (Paso de la Arena) donde hallaron un bolso con seis armas automáticas y varios cargadores.
Pequeño arsenal
Hallaron un bolso lleno de armas y cargadores en Paso de la Arena
Una investigación de Homicidios encontró en una zona rural de Paso de la Arena un pequeño arsenal de armas de fuego automáticas y cargadores.