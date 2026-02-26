Blancos convocan a Juan Castillo y Fernanda Cardona por cierre de empresas

El pedido busca que los ministros informen sobre “las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los trabajadores y las comunidades afectadas, las acciones proyectadas para prevenir nuevas situaciones similares y la evaluación del impacto sectorial (industria, tecnología, alimentos y bebidas, servicios globales, entre otros)”, sostuvieron.

Asimismo, los diputados entienden “pertinente” que también comparezcan delegaciones de las empresas involucradas y representantes de los trabajadores afectados. “La magnitud de los hechos exige respuestas claras, coordinación interinstitucional y señales firmes en defensa del empleo nacional”, indicaron.

Empresas afectadas y el impacto por sector

El relevamiento detallado en la solicitud parlamentaria expone "una crisis que atraviesa diversos rubros". En el sector industrial, se destaca el cierre de las dos plantas de Yazaki, con más de 1.100 afectados, y la planta de Fenedur con 40 despidos. El sector cárnico también sufre un fuerte impacto: la planta de Marfrig en Tarariras inició una licencia por tiempo indeterminado que alcanza a unos 900 operarios, mientras que Fricasa mantiene a más de 200 trabajadores en el seguro de paro desde marzo de 2025.

El cierre de operaciones de Ultimate Kronos Group (UKG) significó la pérdida de 300 empleos, mientras que la salida de Verizon afectó a otros 265 trabajadores. Asimismo, la empresa Sabre atraviesa un proceso de reestructura que implica entre 150 y 200 desvinculaciones. Por su parte, el sector citrícola reporta una situación crítica que involucra a más de 3.000 trabajadores, sumando presión a un panorama laboral ya complejo.

Además de los cierres, los legisladores señalaron que "la incertidumbre aumenta ante los trascendidos sobre propuestas gubernamentales para la reducción de la jornada laboral y la exigencia de preaviso a las empresas".