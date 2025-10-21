Blancos cuestionan el presupuesto y dejan la puerta abierta a no aprobar el proyecto

"Si no involucramos en cualquier negociación y no se respeta lo acordado en Diputados corremos el riesgo que esto vaya a la Asamblea General", aseguró. "Si no logramos avanzar en algunas cosas con acuerdo del gobierno y el gobierno quiere imponer la mayoría que tiene en el Senado corremos el riesgo de que este presupuesto se tranque en la Asamblea General. No es la idea, yo creo que en esto tenemos que ser todos responsables, empezando por el gobierno", reiteró.

Javier García apunta al gobierno

Por su parte, el senador Javier García reiteró el rechazo a los cambios en el secreto bancario que propuso el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto, y quedaron afuera en lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Durante una presentación en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), García dijo que los cambios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi al secreto bancario son “una violación a la privacidad y la intimidad, así como una puerta de entrada a una caza de brujas”.

Y agregó: “El artículo 609 del presupuesto, y vaya casualidad, no se votó. Si el Poder Ejecutivo insiste con ello en el Senado dará muestras de una falta de respeto institucional y de no valorar la actitud del Partido Nacional. No dejamos al país sin presupuesto, esperemos que el mismo gobierno con sus actitudes no lo provoque”.