Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Sí, son pillos

Blancos salen a golpear al Sucive y piden que patentes vuelvan a manos de las intendencias

Blancos apuntan a una revisión del Sucive para que cada intendencia vuelva a manejar sus multas y patentes.

Luis Alberto Lacalle Herrera, fue uno de los blancos ue salieron a golpear al Sucive.

Luis Alberto Lacalle Herrera, fue uno de los blancos ue salieron a golpear al Sucive.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Primero fue el senador Sebastián Da Silva llamando a la "rebelión" a los contribuyentes para que no paguen la patente. Después, como para que quede claro que es una cuestión estratégica del Partido Nacional, varias voces de los blancos se alzaron en el encuentro del herrerismo en La Paloma cuestionando al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), entre ellas la de Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) fue creado por ley en el 2011 con la finalidad de unificar el sistema de cobro del impuesto a los vehículos de transporte (Patente de rodados) a los vehículos empadronados en cualquier departamento de la República, sin distinción.

La voz de Luis Alberto Lacalle

Lo que los blancos no quieren es que prospere la obligatoriedad de pagar las multas junto a la patente y por eso iniciaron una campaña en los medios. Uno de las voces que más fuerte se levantó al respecto fue la de Luis Alberto Lacalle Herrera, que parece estar supliendo la ausencia por año sabático de su hijo el expresidente.

"Me parece que tenemos que patrocinar que los intendentes revean ese tema y que recuperen la independencia y la autonomía departamental para poder beneficiar eventualmente a los vecinos”, dijo y propuso que cada intendencia pueda volver a fijar el monto a pagar, como sucedía antes.

“Creo que, de a poco, las intendencias, que han sido siempre muy defendidas por el Herrerismo, porque allí teníamos mucha de nuestra fuerza, han ido cediendo posibilidades de gobernar en función del departamento. Por ejemplo, si yo administro bien, yo en un momento supe, hace muchos años, que San José tenía 800 empleados y Flores 1.200; es bastante más grande San José, sin embargo había un criterio de administración liviana. Si mañana, un intendente como ese en cualquier departamento puede decir ‘vecino, vamos tan bien que puedo bajar la patente de rodados’, que, además, con los aforos y los cálculos se ha convertido en un muy pesado impuesto sobre los propietarios de autos”, afirmó en rueda de prensa.

Destronar al Sucive

“Me parece que tenemos que patrocinar que los intendentes revean ese tema y que recuperen la independencia y la autonomía departamental para poder beneficiar eventualmente a los vecinos”, agregó.

Antes de Lacalle, el senador blanco Sebastián da Silva exhortó a través de su cuenta de X a una “rebelión” del contribuyente.

“La rebelión del contribuyente tiene que saber que, por lo pronto, los vencimientos que están venciendo esta semana, van hacer una propaganda para que la gente pague las multas con un 50% de descuento. El Sucive es una mega agencia que se ha transformado, que ha tenido sus decisiones autárquicas. Fija el precio, cómo quiere, cómo, cuándo, a qué valor del dólar. Uruguay es el único país en donde los autos más viejos pagan más patentes”, dijo en declaraciones a FM GENTE.

.

Dejá tu comentario

Te puede interesar