Blancos salen a golpear al Sucive y piden que patentes vuelvan a manos de las intendencias

"Me parece que tenemos que patrocinar que los intendentes revean ese tema y que recuperen la independencia y la autonomía departamental para poder beneficiar eventualmente a los vecinos”, dijo y propuso que cada intendencia pueda volver a fijar el monto a pagar, como sucedía antes.

“Creo que, de a poco, las intendencias, que han sido siempre muy defendidas por el Herrerismo, porque allí teníamos mucha de nuestra fuerza, han ido cediendo posibilidades de gobernar en función del departamento. Por ejemplo, si yo administro bien, yo en un momento supe, hace muchos años, que San José tenía 800 empleados y Flores 1.200; es bastante más grande San José, sin embargo había un criterio de administración liviana. Si mañana, un intendente como ese en cualquier departamento puede decir ‘vecino, vamos tan bien que puedo bajar la patente de rodados’, que, además, con los aforos y los cálculos se ha convertido en un muy pesado impuesto sobre los propietarios de autos”, afirmó en rueda de prensa.

Destronar al Sucive

Antes de Lacalle, el senador blanco Sebastián da Silva exhortó a través de su cuenta de X a una “rebelión” del contribuyente.

“La rebelión del contribuyente tiene que saber que, por lo pronto, los vencimientos que están venciendo esta semana, van hacer una propaganda para que la gente pague las multas con un 50% de descuento. El Sucive es una mega agencia que se ha transformado, que ha tenido sus decisiones autárquicas. Fija el precio, cómo quiere, cómo, cuándo, a qué valor del dólar. Uruguay es el único país en donde los autos más viejos pagan más patentes”, dijo en declaraciones a FM GENTE.

.