Bolivia busca potenciar el uso de puertos uruguayos en nueva etapa de cooperación

Uno de los temas clave para Bolivia en la relación bilateral es el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, añadió el diplomático.

"Bolivia es el único país que atraviesa todo el sistema y tenemos llegada a Uruguay. Estamos en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y necesitamos buscar mercados en el mundo, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. La hidrovía es nuestra salida natural al Atlántico, y Uruguay juega un papel fundamental", explicó.

Uso de puertos

Contreras indicó que las autoridades de ambos países están dialogando sobre este tema y que antes de la salida del gobierno de Luis Lacalle Pou, realizó una visita a la Administración Nacional de Puertos y al depósito que Bolivia tiene en Nueva Palmira (Colonia).

Por otro lado, el embajador señaló que la relación entre Bolivia y el nuevo Gobierno, liderado por Yamandú Orsi, es "muy cercana".

"Las autoridades de Bolivia conocen al presidente Orsi desde antes de la asunción al mando (1 de marzo). Su nombramiento permitió un acercamiento mucho mayor. No fue fácil la relación Bolivia-Uruguay, siempre ha sido muy amistosa, pero no es fluida, porque no somos países fronterizos y no nos necesitamos mucho uno al otro, salvo en determinados productos, pero se trata de ir explorando lo que hacemos y el presidente Yamandú ofrece esa posibilidad", añadió.

Reunión bilateral

El diplomático afirmó que ambos países están trabajando en una reunión bilateral para que se realice lo "más pronto posible".

La cooperación entre las dos naciones también se extiende a otros sectores, como el desarrollo tecnológico en la agroindustria, consideró el embajador.