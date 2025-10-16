Borbonet respondió a Bordaberry: "Solamente pueden opinar y decidir aquellos que viven el problema"

Críticas a la eutanasia

Ante los cuestionamientos de Bordaberry sobre la supuesta falta de alternativas a la eutanasia y la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos antes de avanzar con la ley, Borbonet fue enfático: “Uruguay está dentro de los diez países del mundo con mejores cuidados paliativos. El 70% de la población los recibe. Si tenemos que defender algo es que lleguen al 100%. Pero hay personas que, con paliativos o sin ellos, en ese momento de sufrimiento insoportable, deciden no más”.

Rechazó la idea de que ambas opciones sean excluyentes. “No son contrapuestos. En nuestro país hay muchos que, a pesar de tener paliativos, desean, necesitan y piden no más paliativos. En el mundo, en países como Canadá o Bélgica, el 80% de los que tienen paliativos terminan luego con eutanasia”, sostuvo.

Borbonet insistió en que la norma no impone nada a nadie, sino que amplía derechos. “Esto es adquirir un derecho a elegir por sí o por no. Hoy los pacientes que están en estas circunstancias no tienen esa posibilidad. Lo único que tienen son paliativos”, señaló.

El senador también respondió a las objeciones sobre los tiempos de aplicación y reglamentación de la ley de cuidados paliativos, que podrían extenderse hasta dos años. “Solo pueden opinar y decidir aquellos que viven el problema. Y acá nosotros, por suerte, no lo estamos viviendo. Hay que escuchar a los que están necesitando eso. Ellos no pueden esperar dos años más”, afirmó.

Para Borbonet, la ley de muerte digna, como ocurrió con otras normas de avanzada, representa una transformación social profunda: “No fue fácil el matrimonio igualitario ni la interrupción del embarazo. Pero esta ley, como aquellas, no obliga. Solo reconoce el derecho a decidir con dignidad”.