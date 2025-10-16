Hacete socio para acceder a este contenido

Política Borbonet | Bordaberry | críticas

Eutanasia

Borbonet respondió a Bordaberry: "Solamente pueden opinar y decidir aquellos que viven el problema"

El senador frenteamplista Daniel Borbonet defendió la ley de muerte digna y pidió respeto a quienes reclaman el derecho a decidir sobre su final.

Para Borbonet, la ley de muerte digna representa una transformación social profunda.

 Leonardo Carreño/ FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Tras la aprobación en el Senado de la ley de muerte digna, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia por ley y reconocer el derecho a decidir sobre el final de la vida. Durante una entrevista en Desayunos Informales (Canal 12), el senador frenteamplista Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, respondió a las críticas del colorado Pedro Bordaberry y defendió la norma aprobada con 20 votos en 31.

Borbonet destacó el clima de respeto que dominó el proceso legislativo. “Tuvimos una relación muy respetuosa, a pesar de tener diferencias en el contenido y en la forma. Recibimos decenas de instituciones, desde el arzobispo Daniel Sturla hasta la Academia Nacional de Medicina. Encontramos sensibilidad en todas las agrupaciones, tanto a favor como en contra”, afirmó.

El legislador subrayó que el debate no es entre estar “a favor o en contra” de la eutanasia, sino sobre el derecho a elegir. “No es que esté a favor o en contra, es garantizarle a aquella persona que realmente está en esa situación que pueda tener el derecho a elegir, ya sea elegir eutanasia o no elegir eutanasia”, explicó.

Críticas a la eutanasia

Ante los cuestionamientos de Bordaberry sobre la supuesta falta de alternativas a la eutanasia y la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos antes de avanzar con la ley, Borbonet fue enfático: “Uruguay está dentro de los diez países del mundo con mejores cuidados paliativos. El 70% de la población los recibe. Si tenemos que defender algo es que lleguen al 100%. Pero hay personas que, con paliativos o sin ellos, en ese momento de sufrimiento insoportable, deciden no más”.

Rechazó la idea de que ambas opciones sean excluyentes. “No son contrapuestos. En nuestro país hay muchos que, a pesar de tener paliativos, desean, necesitan y piden no más paliativos. En el mundo, en países como Canadá o Bélgica, el 80% de los que tienen paliativos terminan luego con eutanasia”, sostuvo.

Borbonet insistió en que la norma no impone nada a nadie, sino que amplía derechos. “Esto es adquirir un derecho a elegir por sí o por no. Hoy los pacientes que están en estas circunstancias no tienen esa posibilidad. Lo único que tienen son paliativos”, señaló.

El senador también respondió a las objeciones sobre los tiempos de aplicación y reglamentación de la ley de cuidados paliativos, que podrían extenderse hasta dos años. “Solo pueden opinar y decidir aquellos que viven el problema. Y acá nosotros, por suerte, no lo estamos viviendo. Hay que escuchar a los que están necesitando eso. Ellos no pueden esperar dos años más”, afirmó.

Para Borbonet, la ley de muerte digna, como ocurrió con otras normas de avanzada, representa una transformación social profunda: “No fue fácil el matrimonio igualitario ni la interrupción del embarazo. Pero esta ley, como aquellas, no obliga. Solo reconoce el derecho a decidir con dignidad”.

