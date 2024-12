Bordaberry se diferenció de Ojeda y sacó a relucir su votación frente a la que obtuvo el expresidenciable

Bordaberry vs Ojeda

Bordaberry defendió la importancia de la interacción directa con la ciudadanía a través de las tradicionales recorridas por el territorio, un método que considera esencial para comprender las necesidades reales de los votantes. “No está mal el tema de WhatsApp y las redes sociales, eso está bien, pero no hay que olvidarse de lo otro: recorrer los territorios. Si no, la gente piensa que, tirado en tu casa dándole me gusta y retuit, estás haciendo política”, afirmó a Montevideo Portal.