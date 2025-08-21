Hacete socio para acceder a este contenido

Política Boric | Argentina | independiente

Independiente - U de Chile

Boric calificó de "linchamiento" los hechos de violencia en Argentina y ordenó acciones diplomáticas

Boric pidió a su ministro de Interior que viaje a la Argentina para evaluar la situación de los hinchas chilenos.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció hoy sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El mandatario calificó los hechos como "graves" y aseguró que su gobierno actuará para proteger a los compatriotas afectados.

En un mensaje en la red social X, Boric condenó lo sucedido, señalando que está “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, y enfatizó que “la justicia deberá determinar los responsables”.

El presidente Boric fue enfático al afirmar que “nada justifica un linchamiento”, en un claro rechazo a la violencia:

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos."

Además, indicó que instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a dirigirse personalmente a la comisaría donde se encuentran los hinchas chilenos detenidos y al hospital con los heridos.

El embajador Viera Gallo confirmó la presencia de al menos un chileno gravemente herido, de aproximadamente 30 años, que ha sido ingresado en un hospital.

