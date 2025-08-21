El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció hoy sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El mandatario calificó los hechos como "graves" y aseguró que su gobierno actuará para proteger a los compatriotas afectados.
Independiente - U de Chile
Boric calificó de "linchamiento" los hechos de violencia en Argentina y ordenó acciones diplomáticas
Boric pidió a su ministro de Interior que viaje a la Argentina para evaluar la situación de los hinchas chilenos.