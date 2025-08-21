Orsi se reunió con los 19 intendentes y llamó a "concretar obras"

La cita estaba pautada desde hacía semanas, y desde un inicio quedó claro para todos que iba a ser un encuentro de camaradería entre un hombre considerado integrante del "equipo" de los intendentes, como el presidente Yamandú Orsi, y los 19 jefes comunales que fueron electos en las elecciones del 11 de mayo pasado.

Orsi pidió obras concretas

Y de eso se trató la cena que se hizo en la noche de este miércoles, en momentos en que el Congreso de Intendentes y el poder Ejecutivo, acordaron que el gobierno trasferirá a las intendencias unos US$ 4.000 millones durante este quinquenio para inversiones, descentralización y gestión de los municipios, entre otros ítems. El encuentro duró tres horas y fue en un cotexto ameno, según narraron algunos participantes.

El presidente, por su lado, al tomar la palabra transmitió un "mensaje de cercanía" para con los intendentes, ya que, fiel a su estilo, recalcó que para este período estaba "abierto al diálogo directo con cada uno" de los jefes comunales, y afirmó que lo haría "sin intermediarios, como en su momento lo hacía José Mujica".

"Reivindicó la herramienta y el rol del Congreso de los Intendentes. Se mostró muy receptivo", dijo el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta.

Asimismo, Orsi también les pidió que se concentraran en la etapa que comienza ahora, ya pasado "el clima electoral", que debería ser de "aterrizaje en el territorio" con obras concretas. "Ya pasó la euforia electoral que todo lo tiñe, ahora tienen que aterrizar las políticas", dijo el presidente Orsi

Como conclusión, los dirigentes se fueron de la residencia presidencial con la idea de que hay un "excelente relacionamiento" entre todos los jerarcas departamentales "y con el Poder Ejecutivo", y que ambas partes comparten "una agenda común" que buscarán llevar adelante aprovechando la armonía política.